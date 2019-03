Stand: 16.03.2019 06:48 Uhr

Angelique Kerber erreicht Finale in Indian Wells

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber steht erstmals im Finale des hochkarätig besetzten WTA-Turniers in Indian Wells. Die 31-jährige Kielerin bezwang im Halbfinale die Schweizerin Belinda Bencic mit 6:4, 6:2. Kerber beendete das Duell mit der 22 Jahre alten Bencic nach nur 67 Minuten und feierte damit ihren vierten Sieg im siebten Vergleich mit der früheren Top-Ten-Spielerin. "Ich freue mich sehr, dass ich es hier zum ersten Mal ins Finale geschafft habe", sagte Kerber. Sie stand schon zum dritten Mal bei dem Turnier in Kalifornien in der Vorschlussrunde.

Im Finale gegen Bianca Andreescu

Im Endspiel trifft Kerber auf die 18 Jahre alte Kanadierin Bianca Andreescu. Die Weltranglisten-60. hatte für das Turnier in Indian Wells eine Wildcard bekommen, im Halbfinale setzte sie sich mit 6:3, 2:6, 6:4 gegen die Ukrainerin Jelina Switolina durch. "Sie hat nichts zu verlieren. Sie genießt ihr Tennis und ist eine großartige Spielerin", sagte Kerber über Außenseiterin Andreescu, gegen die sie zum ersten Mal antritt. Durch den Finaleinzug verbesserte sich die Kielerin in der Weltrangliste vom achten auf den vierten Rang. Ein Turniersieg würde sie auf Position zwei bringen.

29. Endspiel auf der WTA-Tour

Gegen Bencic hatte die Deutsche nur im ersten Satz einige Mühe, als sie bereits 2:4 hinten lag. Doch dann drehte Kerber auf, gewann mit vier Spielgewinnen in Serie noch den Durchgang und am Ende das Match. Schon auf dem Weg zu ihrem Wimbledon-Triumph hatte die Kielerin Bencic im vergangenen Sommer bezwungen. Auch beim Hopman Cup Anfang dieses Jahres in Perth setzte sich Kerber durch. Für die frühere Weltranglisten-Erste ist es das 29. Finale auf der WTA-Tour - und ihr erstes seit ihrem Wimbledon-Sieg vor knapp neun Monaten.

