Stand: 01.04.2018 21:43 Uhr

Alexander Zverev verliert Final-Krimi in Miami

Alexander Zverev hat seinen siebten Turniersieg auf der ATP-Tour und den dritten Masters-Erfolg seiner Karriere knapp verpasst. Deutschlands derzeit bester Tennisspieler unterlag am Sonntag im Finale von Miami John Isner mit 7:6 (6:4), 4:6, 4:6. Damit kassierte der Hamburger im vierten Vergleich die erste Niederlage gegen den Amerikaner.

Für den 20-Jährigen, der dennoch wieder auf dem besten Weg zur Topform ist, war das Endspiel bei der mit knapp acht Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung die erste Finalteilnahme in diesem Jahr. In der Weltrangliste klettert er am Montag von Platz fünf auf Rang vier. Im Falle des Turniersiegs hätte sich Zverev auf Position drei verbessert.

Packender Final-Krimi über drei Sätze

Das Match gestaltete sich lange ausgeglichen, der Davis-Cup-Spieler agierte von Beginn an hochkonzentriert und wehrte mehrere Breakbälle ab. Im Tie-Break holte Zverev vier Punkte in Folge - und schließlich den ersten Satz. Isner wirkte zu Beginn des zweiten Durchgangs angeschlagen, doch als der 32-Jährige dem Deutschen etwas unerwartet den Aufschlag abnahm und mit 5:4 in Führung ging, wendete sich das Blatt. Es entwickelte sich ein spektakulärer Schlagabtausch, einen Satzball wehrte Zverev noch ab, dann hieß es 4:6 aus seiner Sicht.

Auch im entscheidenden Abschnitt blieb es spannend. Zverev war scheinbar unbeeindruckt vom Satzverlust, musste allerdings beim Stand von 2:2 gleich vier Breakbälle abwehren, während der 2,08 m große "Aufschlagriese" Isner bei seinem Service weniger Probleme hatte. Als der Amerikaner dem zusehends fehleranfälligeren 20-Jährigen schließlich doch den Aufschlag zum 5:4 abnahm, zertrümmerte Zverev voller Wut seinen Schläger, kassierte dafür Pfiffe sowie eine Verwarnung. Der Anfang vom Ende, der Rest war Formsache. "Du bist zwölf Jahre jünger als ich, du hast so eine große Zukunft vor dir. Danke, dass du mich hast gewinnen lassen", sagte Isner, der seinen größten Karriereerfolg feierte, lachend.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 01.04.2018 | 23:05 Uhr