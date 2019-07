Stand: 02.07.2019 14:20 Uhr

Alexander Zverev: Gelähmt vom Manager-Streit?

Tennisprofi Alexander Zverev hatte es bereits im Vorfeld von Wimbledon geahnt: "Wenn es ganz doof läuft, fliege ich in der ersten Runde raus", sagte der Hamburger in einem Interview mit dem "stern". Und tatsächlich: Der 22-Jährige scheiterte am Montag beim altehrwürdigen Rasenturnier vor den Toren Londons bereits an seiner Auftakthürde. 6:4, 3:6, 2:6, 5:7 unterlag Zverev dem tschechischen Qualifikanten Jiri Vesely und muss so weiter auf seinen Durchbruch auf Grand-Slam-Ebene warten. Die zwei Viertelfinalteilnahmen bei den French Open in Paris bleiben seine besten Ergebnisse, in Wimbledon kam er noch nie über das Achtelfinale hinaus.

"Mein Selbstvertrauen ist gerade weniger als Null"

"Das war ein typisches Grand-Slam-Match für mich. Ich bin gut gestartet, dann gehen zwei, drei Dinge schief und irgendwie fällt alles auseinander", sagte Zverev hinterher: "Mein Selbstvertrauen ist gerade weniger als Null." Der Weltranglistenfünfte deutete zudem an, durch den schwelenden Rechtsstreit mit Manager Patricio Apey persönlich extrem belastet zu sein. "Die letzten zwei Tage waren sehr hart für mich. Was gerade los ist, ist abartig", sagte er: "Ich darf nichts Offizielles sagen. Es tut mir weh. Ich dachte wir sind Freunde."

Juristische Schlammschlacht mit Manager Apey

Weitere Informationen Tennis: Zverev scheitert nach Krimi in Halle Tennisprofi Alexander Zverev hat den Halbfinal-Einzug beim Rasenturnier im westfälischen Halle knapp verpasst. Der Hamburger unterlag dem Belgier David Goffin in drei Sätzen. mehr

Zverev und Apey stecken seit mehreren Monaten in einem heftigen Rosenkrieg. Seitdem der 22-Jährige aus dem laut Apey noch vier Jahre gültigen Vertrag mit dessen "ACE Group" aussteigen wollte, liefern sich beide eine juristische Schlammschlacht. Die genauen Hintergründe des Disputs bleiben überwiegend im Dunkeln. Die britische Zeitung "Telegraph" spekulierte zuletzt, dass ein fehlender Termin am zuständigen Londoner Gericht den Auftakt des Verfahrens bis weit ins Jahr 2020 verzögern könnte. Zverev wäre dann noch länger ohne Manager, sein angeblich angestrebter Wechsel ins "Team 8" von Roger Federer und dessen Manager Tony Godsick würde sich weiter verzögern.

Brutaler Reifeprozess für Zverev

Dabei sind die Auswirkungen, die diese Situation auf den Weltranglistenfünften hat, nicht zu übersehen. Zverev ist offenbar überfordert mit der Last der zusätzlichen Aufgaben, schafft es nicht, sich allein aufs Tennis zu konzentrieren. Hinzu kommt, dass ihn der Streit offenbar auch emotional schwer mitnimmt. Es ist ein brutaler Reifeprozess, den der deutsche Hoffnungsträger da gerade durchlaufen muss. Auch die zumindest zwischenzeitliche Trennung von Freundin Olga und deutlich vernehmbare Dissonanzen in seinem Trainerteam, bestehend aus Vater Alexander Senior und Star-Coach Ivan Lendl, spielen dort mit hinein. Sein kometenhafter Aufstieg ist jedenfalls erst einmal gestoppt, Zverev muss jetzt Krisen-Management betreiben.

Weitere Informationen 33 Bilder Alexander Zverev: Deutschlands Bester aus Hamburg Alexander "Sascha" Zverev ist Deutschlands bester Tennisspieler. Der junge Hamburger hat den Sprung in die Weltspitze geschafft. Seine Karriere in Bildern. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 01.07.2019 | 22:40 Uhr