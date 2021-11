ATP Finals: Zverev will Revanche gegen Angstgegner Medwedew Stand: 15.11.2021 13:45 Uhr Bei den ATP Finals in Turin muss sich Alexander Zverev am Dienstag mit Daniil Medwedew auseinandersetzen. Zuletzt hatte der Tennisprofi aus Hamburg vier Mal in Folge gegen den Russen verloren.

Für die Revanche an seinem russischen "Angstgegner" legte Zverev gerne noch eine Nachtschicht ein. Die Zuschauer hatten den Turiner Centre Court am Sonntag längst verlassen, da schlug der Olympiasieger nach seinem schnellen Auftaktsieg gegen den Italiener Matteo Berrettini kurz vor Mitternacht in der leeren Halle noch ein paar Bälle mit Bruder Mischa. Denn das wegweisende Duell im Kampf ums Halbfinale mit Titelverteidiger Medwedew warf schon seine Schatten voraus. Er wollte auf dem extrem schnellen Court "einfach meinen Rhythmus ein bisschen besser finden", erklärte der Hamburger.

Der Italiener Berrettini hatte beim Stand von 7:6 (9:7), 1:0 für Zverev verletzungsbedingt aufgeben müssen. Medwedew hingegen konnte nur mit einiger Mühe einen Fehlstart verhindern und bezwang den Außenseiter Hubert Hurkacz (Polen) mit 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

In Paris Anfang November noch chancenlos

Zwar ist die Bilanz von Zverev und Medwedew mit 5:5-Siegen ausgeglichen, doch die vergangenen vier Duelle mit dem Russen verlor Zverev. Nicht nur hatte Medwedew im vergangenen Jahr bei den ATP Finals, dem Saisonfinale der acht Jahresbesten, klar die Oberhand behalten. Erst Anfang November im Halbfinale des Masters in Paris war die deutsche Nummer eins auch beim 2:6, 2:6 chancenlos.

Nun in Turin schätzt Zverev seine Aussichten deutlich besser ein. "Ich werde nicht so müde sein hoffentlich, damit geht's los", sagte der 24-Jährige, der in Paris noch platt und abgekämpft gewirkt hatte: "Ich hatte jetzt wirklich ein paar Tage frei und habe meine Kräfte wiederbekommen."

Zverev: "Alles tun, um gut zu spielen und zu gewinnen"

Der Norddeutsche sagte: "Er ist die Nummer zwei der Welt, ich die Nummer drei. Wir sind zwei Spieler auf sehr gutem Niveau. Ich hoffe, dass es ein hochinteressantes Match wird." Er wolle alles dafür tun, "um gut zu spielen und zu gewinnen", kündigte der Hamburger an: "Hoffentlich gelingt mir das." Einem hochklassigen Duell, dessen Sieger einen riesigen Schritt in Richtung Halbfinale macht, steht also nichts im Wege.

Nach zwölf Jahren in London, wo Medwedew in der vergangenen Saison mit einem Endspielsieg gegen Dominic Thiem (Österreich) triumphiert hatte, finden die ATP Finals nun erstmals und zunächst bis 2025 in Turin statt.

