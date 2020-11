ATP Finals: Zverev verpasst Halbfinale Stand: 20.11.2020 16:52 Uhr Tennis-Profi Alexander Zverev muss nach der 3:6, 6:7 (4:7)-Niederlage gegen Novak Djokovic beim Saisonfinale in London nach der Vorrunde die Koffer packen. Eine Enttäuschung nach dem Titelgewinn 2018.

Die deutsche Nummer eins aus Hamburg belegte in der Endabrechnung der Vorrundengruppe "Tokio 1970" damit nur Rang drei. Djokovic, der das Turnier schon fünfmal gewinnen konnte, schnappte sich dagegen den zweiten Rang und trifft am Sonnabend auf den österreichischen US-Open-Champion Dominic Thiem. Das zweite Halbfinale bestreiten der Russe Daniil Medwedew und der 20-malige Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal aus Spanien. Das Finale steigt am Sonntag.

Im Tiebreak packt Djokovic sein bestes Tennis aus

"Ich werde ein perfektes Match brauchen, um gegen ihn zu gewinnen", hatte Zverev vor dem Match gesagt. Doch der Weltranglistensiebte erwischte gegen den 17-maligen Grand-Slam-Sieger einen ungünstigen Start und kassierte sofort ein Break. Djokovic kam viel zu leicht zu Punkten. Der zunächst unzufriedene Zverev biss sich mehr und mehr in die Ballwechsel, kam zu Breakchancen, nutzte diese aber nicht und Djokovic gewann den ersten Satz nach knapp 35 Minuten.

Im zweiten Durchgang bereitete Zverev seinem Kontrahenten deutlich größere Probleme, er spielte aggressiver und mit steigendem Selbstvertrauen. Im Tiebreak packte Djokovic dann jedoch sein bestes Tennis aus und beendete Zverevs letztes Turnier des Jahres. Der Serbe bezeichnete das Match in seiner Analyse als ein Duell "auf Augenhöhe".

Top-Ergebnisse, aber laute Nebengeräusche

Für Zverev ist die von der Corona-Pandemie gezeichnete Saison damit beendet und Urlaub angesagt. Sportlich kann er durchaus zufrieden sein: Halbfinale bei den Australian Open, Finale bei den US Open, zwei Turniersiege in Köln und ein Finale beim Masters in Paris sind durchaus eine beeindruckende Bilanz. Doch Zverev sorgte immer wieder auch für Schlagzeilen abseits des Platzes. In der Corona-Pause musste er für seinen laxen Umgang mit der Pandemie auf der umstrittenen Adria-Tour und bei einer Party viel Kritik einstecken. Eine Ex-Partnerin hat Gewaltvorwürfe gegen den Weltranglistensiebten erhoben, die dieser bestreitet. Trotz dieser lauten Nebengeräusche lieferte er auf dem Platz starke Ergebnisse ab.

