ATP Finals: Zverev im Halbfinale - gegen Topfavorit Djokovic Stand: 18.11.2021 14:29 Uhr Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat bei den ATP Finals in Turin sein letztes Gruppenspiel gegen den Polen Hubert Hurkacz gewonnen. Nun geht es im Halbfinale gegen Topfavorit Novak Djokovic.

Zverev setzte sich am Donnerstag souverän mit 6:2, 6:4 gegen Außenseiter Hurkacz durch und feierte im dritten Vorrundenmatch seinen zweiten Sieg. Damit sicherte sich der Hamburger Rang zwei in der Gruppe und das Duell gegen den Weltranglisten-Ersten Djokovic, der seine Gruppe gewonnen hat. "Es war mental nicht einfach, weil ich wusste, dass ich gewinnen musste", sagte Zverev: "Ich bin sehr glücklich, im Halbfinale zu sein."

Erinnerungen an den Halbfinalsieg bei Olympia

Das Duell am Sonnabend ist eine Wiederauflage des Halbfinals von den Olympischen Spielen in Tokio. Damals hatte Zverev sich in einem begeisternden Match durchgesetzt und sich dann im Finale gegen Karen Chatschanow die Goldmedaille gesichert.

Die anderen drei diesjährigen Vergleiche mit dem serbischen Weltranglistenersten verlor der 24-Jährige, darunter das Viertelfinale bei den Australian Open und zuletzt das Halbfinale der US Open in fünf Sätzen. Insgesamt steht die Bilanz der beiden nach Siegen klar bei 7:3 für Djokovic.

