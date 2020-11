ATP Finals: Zverev am Montagabend gegen Medwedew Stand: 14.11.2020 12:09 Uhr Tennisprofi Alexander Zverev trifft bei den ATP Finals in London in der Gruppe auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic, Daniil Medwedew und Diego Schwartzman. Vor zwei Jahren gewann der Hamburger die Veranstaltung.

Für Zverev startet das Saisonfinale der besten acht Tennisprofis der Saison erst am Montagabend. Deutschlands Topspieler trifft in seiner Gruppe "Tokio 1970" dann auf den Weltranglistenvierten Medwedew (nicht vor 21 Uhr). Mit dem Russen hat der 23-jährige Hamburger nach der jüngsten Finalniederlage in Paris noch eine Rechnung offen.

Sieg 2018 Zverevs bislang größter Erfolg

Bereits am Sonntag messen sich in der Gruppe "London 2020" US-Open-Sieger Dominic Thiem (Österreich/Nr. 3) und Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas (Griechenland/Nr. 6), sowie der 13-malige French-Open-Champion Rafael Nadal (Spanien/Nr. 2) und der Russe Andrej Rublew (Nr. 8).

Die beiden Besten jeder Gruppe erreichen das Halbfinale, das Finale wird am 22. November ausgetragen. US-Open-Finalist Zverev hatte die ATP Finals 2018 gewonnen - bisher der größte Erfolg in der Karriere des 23-Jährigen.

Zverev in Topform - privater Turbulenzen zum Trotz

Die Chancen auf eine Wiederholung stehen nicht schlecht. Zverev ist ungeachtet der Turbulenzen in seinem Privatleben aktuell in Top-Form. Eine Ex-Partnerin hat Gewaltvorwürfe gegen den Weltranglistensiebten erhoben, die dieser bestreitet. "Die Anschuldigungen sind unbegründet und unwahr, und ich weise sie weiterhin zurück", sagte der Hamburger am Freitag in London. "Wir hatten unsere Hochs und Tiefs, aber so wie unsere Beziehung in der Öffentlichkeit dargestellt wird, war es nicht."

Aufschlag stark verbessert

Der 23-Jährige hat seinen Aufschlag in den vergangenen Wochen stark verbessert und spielt aggressiver. Mit Erfolg: Beim Masters in Paris verlor er erst im Finale - und damit das erste Match nach zuvor einem Dutzend Siegen in Folge. Bei Instagram schrieb Zverev von "herausfordernden letzten Tagen", die hinter ihm lägen - weitere sportlich herausfordernde Tage liegen nun in London vor ihm.

