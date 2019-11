Stand: 15.11.2019 22:35 Uhr

ATP-Finale: Zverev zieht ins Halbfinale ein

Titelverteidiger Alexander Zverev steht beim ATP-Finale der Tennisprofis in London im Halbfinale. Der 22 Jahre alte Hamburger bezwang am Freitagabend in seinem dritten Gruppenspiel den Russen Daniil Medwedew mit 6:4, 7:6 (7:4). Als Gruppenzweiter geht es für Zverev am Sonnabend (21 Uhr) im zweiten Semifinale gegen den Österreicher Dominic Thiem. Im ersten Halbfinale stehen sich der Grieche Stefanos Tsitsipas und Roger Federer aus der Schweiz gegenüber.

Zverev serviert gewohnt stark

Zverev hatte gegen Medwedew zuvor vier von fünf Duellen gewonnen, bei der jüngsten Begegnung im Finale des Masters von Shanghai Mitte Oktober aber eine Niederlage kassiert. Ein Break zum Auftakt bescherte dem Deutschen diesmal aber eine frühe Führung. Der Vorjahressieger servierte gewohnt stark, ließ sich kaum auf offene Ballwechsel ein und entschied bereits nach 34 Minuten den ersten Satz für sich.

Im zweiten Durchgang bot sich ein ähnliches Bild. Zverev ließ bei eigenem Aufschlag wenig zu, gestattete seinem Gegenüber letztlich keine einzige Breakchance und wartete seinerseits geduldig auf seine Möglichkeiten. Diese bot sich letztlich erst im Tiebreak, wo Zverev dann aber eiskalt zuschlug und nach 1:18 Stunden das Match mit einem Ass beendete.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 15.11.2019 | 23:03 Uhr