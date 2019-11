Stand: 16.11.2019 22:54 Uhr

ATP-Finale: Zverev verpasst Titelverteidigung

Tennisprofi Alexander Zverev hat die Chance zur erfolgreichen Titelverteidigung bei den ATP Finals in London verpasst. Beim Turnier der besten acht Spieler der Saison verlor der 22 Jahre alte Hamburger am Samstagabend sein Halbfinale gegen den Österreicher Dominic Thiem mit 5:7, 3:6 und schaffte es damit nicht wie im Vorjahr in das Endspiel. Im Kampf um den Titel trifft Thiem nun am Sonntag (19 Uhr) auf den Griechen Stefanos Tsitsipas. Der 21-Jährige hatte sich im ersten Halbfinale gegen den Schweizer Roger Federer mit 6:3, 6:4 durchgesetzt. Vor einem Jahr hatte Zverev im Endspiel gegen Novak Djokovic gewonnen und den größten Titel seiner Karriere gefeiert.

Thiem nutzt nach 94 Minuten den ersten Matchball

Im achten Vergleich mit Thiem gelang es Zverev nicht, an seine starken Gewinner-Auftritte gegen den Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal aus Spanien oder den Russen Daniil Medwedew heranzukommen. Nach 94 Minuten nutzte Thiem seinen ersten Matchball zum sechsten Sieg gegen Zverev und dem Einzug in sein 25. Endspiel auf der ATP-Tour. Mit riesigem Respekt war Zverev in das erste Duell mit Thiem seit der klaren Niederlage im Viertelfinale der French Open 2018 gegangen. "Er hat hier Novak und Roger geschlagen, das sagt alles", hob Zverev hervor und nannte Thiem "momentan einen der besten Spieler der Welt".

Doppelfehler kostet Zverev den ersten Satz

Der erste Satz verlief eigentlich so, dass die Entscheidung nur im Tiebreak fallen konnte. Doch ausgerechnet beim Stand von 5:6 leistete sich Zverev sein miserabelstes Aufschlagspiel. Eine Rückhand landete im Netz, eine Vorhand weit im Aus - und beim zweiten Satzball unterlief Zverev dann auch noch ein Doppelfehler. Schon auf der Bank sitzend, pfefferte er sein Spielgerät so vehement auf den Boden, dass es bis hinter die Grundlinie sprang und ihm von einem Ballkind unter vereinzelten Pfiffen der Zuschauer zurückgebracht wurde.

Zum 2:4 gab Zverev im zweiten Satz sein Service ab und schlug während des Spiels zwei Volleys weit ins Aus. Zverev gab zwar nicht auf und leistete weiter Gegenwehr, doch am Ende war Thiem zu konstant.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 16.11.2019 | 23:03 Uhr