3:2-Sieg in Münster: Schweriner SC im Halbfinale

von Henning Strüber, NDR.de

Mit einer kämpferisch starken Leistung beim USC Münster haben die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin den Halbfinaleinzug im Rennen um die Deutsche Meisterschaft perfekt gemacht. Das Team von Trainer Felix Koslowski lag am Mittwoch bei den Westfalen mit 0:2 zurück und ging nach einer Leistungssteigerung am Ende dennoch mit 3:2 (22:25, 21:25, 25:18, 25:16, 15:11) als Sieger vom Platz. Am Sonntag hatte der SSC bereits das erste Aufeinandertreffen beider Teams mit 3:0 für sich entschieden. Auf wen die Norddeutschen in der Runde der letzten Vier treffen, wird noch ausgelost. Das erste Halbfinale wird am Mittwoch in einer Woche ausgetragen.

Holpriger Start des SSC

Im Vergleich zum rundum überzeugenden Auftritt in der ersten Partie am Sonntag ließ der Rekordmeister zunächst vieles vermissen. Dem Aufschlag mangelte es an Druck, dem Angriffsspiel an Zielstrebigkeit und so mancher Annahme die Präzision - insbesondere in den ersten beiden Sätzen, die Münster knapp für sich entschied. Zudem schonte Koslowski die zuletzt an einer Knöchelverletzung laborierenden Zuspielerin Britt Bongaerts über weite Strecken der Partie. Aber auch Münster zeigte ein anderes Gesicht als noch beim Auftakt-Match. Vor allem die vom SSC ausgeliehene Marie Schölzel sprühte vor Motivation und war mit 16 Punkten eine Stütze der Mannschaft des früheren SSC-Trainers Teun Buijs.

Mit Szakmáry kam die Wende

Erst im dritten Satz legte das Koslowski-Team den Hebel um und kam besser ins Spiel. Daran hatte auch die Einwechslung von Außenangreiferin Gréta Szakmáry ihren Anteil. Die ungarische Nationalspielerin kam am Ende auf 17 Punkte. Der Titelverteidiger hatte nun das Momentum auf seiner Seite und gewann die Sätze drei und vier recht deutlich. Im entscheidenden fünften Satz versuchte der USC noch einmal, sich gegen das drohende Aus aufzubäumen, doch die SSC-Spielerinnen ließen mit all ihrer Routine nichts mehr anbrennen und lösten schließlich souverän das Halbfinal-Ticket. Als beste Spielerin in den Reihen des Meisters, der in dieser Saison schon den Supercup und den DVV-Pokal gewonnen hat, wurde Zuspielerin Denise Hanke ausgezeichnet. Erfolgreichste SSC-Akteurin war Kimberly Drewniok (18).

