Stand: 31.03.2019 19:29 Uhr

3:0 - Gelungener Play-off-Auftakt für Schwerin

von Henning Strüber, NDR.de

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin sind mit einem glatten Sieg ins Play-off-Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft gestartet. Die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski bezwang vor 1.881 Zuschauern in der Schweriner Volleyballhalle den Hauptrunden-Siebten USC Münster nach nur 70 Minuten mit 3:0 (25:14, 25:20, 25:16). Damit kann der Rekordmeister mit einem weiteren Erfolg am Mittwoch (19:30 Uhr) in Münster bereits das Halbfinal-Ticket lösen.

Schwerin gibt sich gegen Münster keine Blöße



















"Wir haben das sehr gut gelöst"

Zur besten Spielerin beim Titelverteidiger wurde Kimberly Drewniok gekürt. Die meisten Punkte erzielte Mckenzie Adams (13). "Wir haben es Schwerin zu einfach gemacht", sagte Münsters Trainer Teun Buijs, der vor einigen Jahren noch selbst in Diensten des SSC stand. Demgegenüber zeigte sich Koslowski sehr zufrieden. "Wir haben das sehr gut gelöst. Wir hatten gute Aktionen im Aufschlag und in der Annahme."

Britt Bongaerts verletzt

Der SSC ging ersatzgeschwächt in die Partie, Zuspielerin Britt Bongaerts fiel kurzfristig mit einer Knöchelverletzung aus. Doch davon zeigten sich die Gastgeberinnen nur zu Beginn leicht verunsichert. Das Koslowski-Team fand Mitte des ersten Abschnitts zur gewohnten spielerischen Linie und gewann den ersten Satz mit 25:14. Auch danach gab sich der Meister der beiden vergangenen Jahre keine Blöße. Im zweiten Satz legte Jennifer Geerties mit einer fulminanten Aufschlag-Serie zum 8:0 den Grundstein zum späteren Satzgewinn.

Spektakuläre Ballwechsel

Auch im dritten Satz zeigte der SSC eine Demonstration der eigenen Stärke. Die Gäste wehrten sich nach Kräften, lieferten sich mit den Norddeutschen zur Freude der Zuschauer einige spektakuläre Ballwechsel, doch am Ende punktete fast immer der SSC. In dieser Verfassung sollte der nächste Schritt zum erklärten Ziel Meisterschaft in Münster machbar sein. Trainer Koslowski zeigte sich verhalten optimistisch, dass dann auch wieder Bongaerts auflaufen kann.

Weitere Informationen SSC Schwerin: Play-off-Auftakt gegen Münster Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin empfangen am Sonntag den USC Münster. Im ersten Play-off-Viertelfinale rechnet SSC-Trainer Felix Koslowski mit einem kämpferisch starken Gegner. mehr Ergebnisse der Frauen-Volleyball-Play-offs 2018/2019 Die Ergebnisse und Ansetzungen aller Frauen-Play-off-Partien im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 01.04.2019 | 05:30 Uhr