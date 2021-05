THW Kiel startet gegen Paris in "die Zeit der großen Spiele" Stand: 10.05.2021 09:41 Uhr Der THW Kiel empfängt im Viertelfinal-Hinspiel der Handball-Champions-League am Mittwoch Paris Saint-Germain HB. Die Schleswig-Holsteiner wollen unbedingt wieder zum Final Four nach Köln.

von Jan Kirschner

Ende Dezember, zwischen den Feiertagen, waren der THW und Paris bereits in der Rheinmetropole. Beim damaligen Nachhol-Termin gingen sich der spätere Sieger und der Dritte aus dem Weg. Jetzt darf nur einer der beiden Top-Clubs wieder gen Köln durchstarten und an der Endrunde um der Königsklasse teilnehmen. Am Mittwoch um 20.45 Uhr steigt das erste Duell an der Ostsee. "Der Mai und der Juni werden die Zeit der großen Spiele - mit Bundesliga, DHB-Pokal und Champions League", frohlockte Sander Sagosen. "Jeder Spieler beim THW möchte jeden Titel holen - das ist unser Selbstverständnis."

Kann Sagosen gegen seinen Ex-Club spielen?

Der norwegische Rückraum-Star war gewiss der spektakulärste Wechsel des vergangenen Sommers: von Paris nach Kiel. Ob er allerdings gegen seinen Ex-Club auflaufen kann, ist noch ungewiss. Er fehlte am Sonntag beim knappen Sieg in Berlin wegen eines Infekts. Sonst waren bis auf Nikola Bilyk (Knie) alle Mann an Bord - auch die angeschlagenen Kreisläufer Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler.

Erstes Duell in der K.o.-Runde seit 16 Jahren

Die beiden Schwergewichte des internationalen Handballs begegnen sich erstmals seit 16 Jahren wieder in einer K.o.-Runde. Sonst ging es in der Gruppenphase rund - zumeist mit knappem Ausgang. Die bis dato letzten Vergleiche stammen aus der Serie 2017/2018: Damals verloren die "Zebras" daheim mit 22:25, erreichten an der Seine aber immerhin ein 29:29-Remis.

Paris ist in Fahrt gekommen

In die aktuelle Spielzeit mussten sich die PSG-Handballer hineinkämpfen, nachdem ein mittlerer Umbruch verkraftet werden musste. Zudem erlitt Schlüsselfigur Nikola Karabatic, der von 2005 bis 2009 für den THW gespielt hat, Mitte Oktober einen Kreuzbandriss und musste die Saison abschreiben. Paris verpflichtete den flinken Niederländer Luc Steins als Ersatz und schloss die Gruppenphase der Champions League noch als Zweiter ab.

In der französischen Liga verlor der mehrfache Landesmeister von 24 Partien nur eine einzige. Eine Bilanz, die Kiels Wiencek nicht schreckt: "Wir wollen wieder nach Köln. Dafür gilt es erst einmal, Mittwoch alles zu geben." Das Rückspiel wird am 19. Mai um 18.45 Uhr in Paris ausgetragen.

