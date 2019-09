Stand: 23.09.2019 11:47 Uhr

THW Kiel gegen Brest klarer Favorit von Jan Kirschner, NDR.de

Damit hatten die kühnsten Optimisten nicht gerechnet. Nach dem schweren Donnerstag-Ritt in Wuppertal (34:29 beim Bergischen HC) und kaum vorhandener Zeit zur Vorbereitung, geschweige denn zur Regeneration, fertigte der THW Kiel am Sonnabend mit Veszprém einen der besten Clubs Europas in dessen Halle mit 37:31 ab. "Wenn man bedenkt, dass wir 48 Stunden vorher ein extrem wichtiges Auswärtsspiel in der Liga bestreiten mussten, ist diese Leistung als außerordentlich zu bezeichnen", freute sich THW-Coach Filip Jicha. Bereits am Mittwoch um 19 Uhr kann sein Team nachlegen und den guten Start von 3:1 Punkten in der Staffel B der Champions League gegen den HC Meschkow Brest weiter ausbauen.

Verletzungssorgen beim THW

Allerdings kehrte der THW mit Verletzungssorgen zurück. War der Kader in der vergangenen Woche noch komplett, so droht jetzt der Ausfall von bis zu drei Akteuren. Lukas Nilsson hatte sich schon am Donnerstag eine Schulterprellung eingehandelt und saß in Veszprém nur auf der Bank. Steffen Weinhold verletzte sich während der Königsklassen-Partie am Fuß, Patrick Wiencek klagte nach dem Abpfiff über Beschwerden am Zeh. Genauere Untersuchungen stehen noch an. Filip Jicha wird aber wohl nicht darum herumkommen Umstellungen vornehmen zu müssen.

Kiel gegen Brest noch mit weißer Weste

Die nackten Zahlen sprechen diesmal definitiv für den Bundesligisten: Sechs Mal kreuzte er bislang die Klingen mit dem weißrussischen Meister, sechs Mal gewann der THW Kiel.

Weitere Informationen Ergebnisse Handball-Champions-League, Gruppe B Spielansetzungen und Ergebnisse der Gruppe B in der Handball-Champions-League. mehr

Der HC Meschkow erwischte einen unglücklichen Auftakt, führte sowohl beim FC Porto wie auch gegen Montpellier HB zur Pause, stand am Ende aber ohne etwas Zählbares da. In Brest muss derzeit ein Umbruch verwaltet werden. Sieben neue Spieler sind zu integrieren, neun Akteure schieden aus, darunter Pavel Horak, der jetzt die Abwehr des THW verstärkt. An der Seitenlinie schwingt ein neuer Trainer das Zepter: Raul Alonso. Der Spanier war von 2010 bis 2014 Co-Trainer der "Zebras" und erlebte dabei zwei Champions-League-Siege und vier deutsche Meisterschaften hautnah mit. Die Wiedersehensfreude wird angesichts des sportlichen Alltags sicherlich nur bescheiden ausfallen.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 25.09.2019 | 22:40 Uhr