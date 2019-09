Stand: 27.09.2019 15:16 Uhr

Offiziell: Kastening verlässt die "Recken"

Einen Tag nach dem umjubelten 23:22-Erfolg in der Handball-Bundesliga gegen Meister SG Flensburg-Handewitt müssen die TSV Hannover-Burgdorf und ihre Fans eine bittere Nachricht hinnehmen. Timo Kastening wird die "Recken" verlassen, der Nationalspieler wechselt zur kommenden Saison zur MT Melsungen. Nach Angaben beider Clubs unterschrieb der Rechtsaußen am Freitag bei den Hessen einen Vertrag bis 2023.

Abschied deutete sich schon länger an

Der Abschied Kastenings, der seit der C-Jugend für die "Recken" auflief, hatte sich schon länger angedeutet.

"Die Leistungen, die Timo in den letzten beiden Jahren gezeigt hat, machen logischerweise auch andere Vereine aufmerksam. Wir haben wirklich alles versucht und sind bis an die Schmerzgrenze gegangen, um Timo weiterhin bei uns zu halten, aber er hat sich für einen anderen Weg entschieden", sagte Hannovers Sportlicher Leiter Sven-Sören Christophersen. "Ich halte die MT Melsungen für eines der spannendsten Projekte im europäischen Handball", erklärte Kastening, der von einer in seinem Vertrag verankerten Ausstiegsklausel Gebrauch macht, seine Beweggründe für den Wechsel. Christophersen deutete an, schon in Kürze einen Kastening-Nachfolger zu präsentieren. "Die Entscheidung, dass Timo uns verlässt, kommt für uns nicht überraschend. Wir befinden uns seit längerem in aussichtsreichen Gesprächen über eine Nachfolgelösung und hoffen, dass wir sehr zeitnah Vollzug vermelden können", so der sportliche Leiter.

Nach Häfner der zweite Ex-"Recke" in Melsungen

Bereits in der vergangenen Saison gehörte Kastening mit 190 Treffern zu den Top-Five-Schützen der Bundesliga. In der laufenden Spielzeit steht er bei 40 Toren. Der Rechtsaußen hat bislang drei Länderspiele bestritten, holte 2012 als Jugend- und 2014 als Juniorennationalspieler mit der DHB Auswahl jeweils den Europameistertitel und gewann in 2015 mit den Junioren WM-Bronze. Bei der MT trifft er auf seinen ehemaligen Hannoveraner Mannschaftskameraden Kai Häfner, der in diesem Sommer nach Melsungen ging.

