Stand: 08.08.2019 17:41 Uhr

Flensburg: Gelingt erneut das "Riesending"? von Jan Kirschner, NDR.de

Optisch ist diese Auszeichnung eher unscheinbar, doch sie steht nur einem erlauchten Kreis an Handball-Clubs zu. Die neuen Trikots der SG Flensburg-Handewitt ziert ein Stern - oberhalb des Logos. Den gab es in diesem Sommer für die dritte Meisterschaft nach 2004 und 2018. Eine Symbolik, die im hohen Norden zu weiteren Taten anstachelt. Maik Machulla, der in Flensburg inzwischen als "doppelter Meister-Trainer" begrüßt wird, zeigt sich äußerlich gelassen. "Die Meisterschaft 2018 war ein Riesending, die Titelverteidigung ein Riesending und der Hattrick wäre nochmals ein Riesending", sagt er. "Aber wir sollten gar nicht so viel herausposaunen, sondern müssen unsere Arbeit machen und dann hoffen, dass wir wieder von einer Euphorie getragen werden."

Bislang zwei Neuzugänge

So wie in der vergangenen Saison, als die SG mit 64:4 Punkten - ihrer besten Bundesliga-Bilanz überhaupt - zur Meisterschaft eilte. Von dieser bravourösen Leistung, dem finalen Sonderzug nach Düsseldorf und der anschließenden Party schwärmen die Fans noch immer. Jetzt sind sie gespannt, wie das Team ohne zwei bisherige Leistungsträger auskommt. Rückraum-Ass Rasmus Lauge sowie Kapitän und Abwehrchef Tobias Karlsson haben den Club verlassen. Das Duo ist durch den polnischen Rückraum-Routinier Michal Jurecki und den jungen niederländischen Linkshänder Niels Versteijnen zumindest nominell nicht gleichwertig ersetzt worden. Dennoch betont SG-Manager Dierk Schmäschke: "Unser Vertrauen in die neue Mannschaft ist genauso groß wie bisher."

Svan ist der neue Kapitän

Machulla und sein Team stiegen Mitte Juli in die Saisonvorbereitung ein, in der Spielsystem, Taktik und Hierarchie an die neuen Begebenheiten angepasst werden sollen. "Tobias Karlsson und Rasmus Lauge waren sportlich wie menschlich von außergewöhnlicher Art", erklärt der Coach. "Kein einzelner kann diese Aufgaben übernehmen, das schafft man nur als Mannschaft." Er kürte Lasse Svan zum neuen Kapitän. "Ich bin kein neuer Tobias Karlsson, wir müssen einen anderen Weg gehen", sagt der Däne, der seit 2008 auf dem rechten Flügel wirbelt. "Der Strafen-Katalog ist unverändert", verrät Spielmacher Jim Gottfridsson, der Vize-Kapitän ist.

Neue Defensiv-Ordnung

Neben den Grundlagen setzte die SG in den vergangenen Wochen verstärkt auf das Einstudieren einer neuen Defensiv-Ordnung. Die drei Kreisläufer Anders Zachariassen, Johannes Golla und Simon Hald variieren im Mittelblock der klassischen 6:0-Abwehr. Als Alternative deutete sich ein 5:1-System mit dem baumlangen Simon Jeppsson als Spitze an. "Für den Angriff mache ich mir weniger Sorgen", teilt Machulla mit. "Das Gros ist eingespielt. Michal Jurecki muss zwar noch integriert werden, aber einem Spieler mit so viel Erfahrung fällt es etwas leichter." Probleme gab es zuletzt im rechten Rückraum: Holger Glandorf verpasste wegen einer Schulter-OP die Vorbereitung. Magnus Röd wurde nach einer sommerlichen Nasen-OP schnell wieder voll gefordert und erhielt nun vier Tage Sonderurlaub.

Spitzenteam mit kleinem Etat

Auf sieben Millionen Euro beziffert der deutsche Meister seinen Saison-Etat. Das ist in der Beletage des Handballs nicht besonders viel. "Wir sind ein europäischer Spitzenverein, stehen aber im Wettbewerb mit Vereinen, die wirtschaftlich ganz anders positioniert sind als wir", bekennt Schmäschke.

Er weiß eine ebenso vielschichtige wie ausdauernde Sponsorenschaft und viele treue Fans hinter der SG-Philosophie. 4.870 Dauerkarten wurden für die neue Serie abgesetzt, eine lange Warteliste existiert für den Sitzplatzbereich. Der erhoffte Hallenausbau erfordert Geduld. "Die Planungsunterlagen sind eingereicht", so Schmäschke. "Die Maßnahme ist aber wohl erst 2021 abgeschlossen." Bis dahin soll im hohen Norden dennoch weiterhin an Titeln gewerkelt werden.

