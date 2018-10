Stand: 03.10.2018 20:32 Uhr

Flensburg in "Königsklasse" zurück in Erfolgsspur von Hanno Bode, NDR.de

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben in der Champions League zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach zuvor zwei überraschenden Niederlagen in der "Königsklasse" gegen die Außenseiter Zagreb und Celje, bezwang der deutsche Meister am Mittwochabend den ukrainischen Vertreter HC Motor Zaporozhye mit 31:24 (13:11). Dem Team von Trainer Maik Machulla war im Duell mit dem punktlosen Schlusslicht der Gruppe B allerdings insbesondere im ersten Abschnitt eine große Verunsicherung anzumerken. Die Schleswig-Holsteiner hatten es primär Keeper Torbjørn Bergerud (sechs Paraden in den ersten 30 Minuten) zu verdanken, dass sie zur Halbzeit nicht in Rückstand lagen.

Machulla "not amused" über Deckungsleistung

Dabei war der Start des Bundesligisten durchaus verheißungsvoll. Die SG fand gegen die offensive 5:1-Deckung des Gastes, die im Mittelblock recht unbeweglich war, zunächst gute Lösungen. Bis zum 5:2 durch Magnus Jøndal (10.) gab es keine Anzeichen dafür, dass Flensburg irgendwelche Probleme bekommen könnte. Dann aber folgte eine Phase, in der die Hausherren in der Abwehr viel zu passiv zu Werke gingen. Zaporozhye egalisierte zunächst mit einem 3:0-Lauf zum 5:5 (13.) und ging dann sogar mit 9:7 in Front (18.). Machulla nahm sofort eine Auszeit und ließ in den ihm zur Verfügung stehenden 30 Sekunden mächtig Dampf ab. "Die lagen noch nicht einmal auf den Boden Jungs - in unserer eigenen Halle", schrie der Coach und forderte von seinem Team "Körperkontakt".

Bergerud bewahrt SG vor Pausenrückstand

Ein wenig besser wurde die Leistung des Meisters anschließend. Richtig zufriedenstellend oder gar gut war sie jedoch bei weitem noch nicht. Zunächst war es Bergerud, der den Vorzug vor Benjamin Burić erhielt, der seine Mannschaft vor einem Drei-Tore-Rückstand bewahrte. In der Schlussphase der ersten Hälfte schwächten sich die Ukrainer dann mit überflüssigen Zwei-Minuten-Strafen selbst. Zudem ging ihnen vorne die Zielsicherheit verloren. So konnte die SG die Begegnung wieder zu ihren Gunsten wenden. Sie tat es allerdings nicht mit anspruchsvollen Spielzügen, sondern waren primär durch Einzelaktionen erfolgreich. Ein klares Indiz dafür, dass beim im Sommer neu formierten Bundesligisten viele Abläufe noch etwas Zeit benötigen.

Flensburg in Hälfte zwei sicherer und zielstrebiger

Im zweiten Abschnitt hatten die Machulla-Schützlinge dann lediglich in der Anfangsphase noch einige Probleme mit Zaporozhye. Beim Stand von 16:14 parierte Bergerud zweimal glänzend (davon einen Siebenmeter), sodass der Vorsprung nicht wieder auf ein Tor zusammenschmolz. Dann zog die SG auf 21:16 davon (45.). Die Fünf-Treffer-Führung sorgte nicht nur für Erleichterung bei den Schleswig-Holsteinern. Sie brachte auch zuvor vermisste Sicherheit in ihre Aktionen. So geriet der zweite Sieg des Meisters im vierten Gruppenspiel nicht mehr in Gefahr.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 03.10.2018 | 22:40 Uhr