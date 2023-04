Flensburg-Handewitt nach Sieg gegen Lemgo Dritter beim Final Four Stand: 16.04.2023 14:10 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt ist beim Final Four um den deutschen Handball-Pokal Dritter geworden. Im "kleinen Finale" bezwangen die Schleswig-Holsteiner ihren Bundesliga-Rivalen TBV Lemgo Lippe mit 28:23 (17:11).

Einen Tag nach der deutlichen 31:38-Niederlage im Vorschlussrunden-Duell mit den Rhein-Neckar Löwen war das Team von Coach Maik Machulla am Sonntagmittag von Beginn an auf Wiedergutmachung aus und warf sich rasch eine beruhigende 9:2-Führung heraus (13.). Der Flensburger Wucht aus dem Rückraum hatte Lemgo nicht viel entgegenzusetzen. Die Westfalen vermochten es nicht, die Kreise von Teitur Örn Einarsson und Jim Gottfridsson entscheidend einzuengen.

Zudem zeigte SG-Keeper Kevin Möller in den ersten 30 Minuten mit 45 Prozent gehaltener Bälle eine Gala-Vorstellung. Zum Vergleich: Das Torhüter-Duo des TBV, Finn Zechner und Urh Kastelic, parierte vor der Halbzeit gemeinsam zwei Würfe.

Lemgo schöpft nur kurz Hoffnung

Nach dem Seitenwechsel schien es zunächst so, als könne Lemgo noch einmal für Spannung sorgen. Nach dem Treffer von Lukas Hutecek zum 14:19 (36.) hatte der viermalige DHB-Pokalsieger den zwischenzeitlichen Neun-Tore-Rückstand auf fünf Treffer verkürzt. Flensburg erhöhte hernach jedoch umgehend wieder die Schlagzahl und sorgte mit einem 4:0-Lauf zum 23:14 (42.) endgültig für klare Verhältnisse.

Obgleich das Spiel entschieden war und auf die SG in den kommenden Wochen schwere Aufgaben in Meisterschaft und der European League warten, schaltete das Machulla-Team anschließend nicht in den Verwaltungsmodus, um Kräfte zu sparen. Die SG war bis zum Schluss bemüht, sich für die herbe Halbfinal-Schlappe gegen die Rhein-Neckar Löwen zu rehabilitieren. Auch wenn der Vorsprung noch ein wenig schmolz, war es eine rundum gelungene Vorstellung der Norddeutschen.

Schlagwörter zu diesem Artikel SG Flensburg-Handewitt DHB-Pokal