Wilhelmshavener HV lässt Zweitliga-Verbleib offen Stand: 01.10.2020 19:48 Uhr Handball-Zweitligist Wilhelmshavener HV kämpft weiter ums finanzielle Überleben. Am Tag vor dem Saisonstart ist die Zukunft des Clubs völlig offen.

Am Freitagabend (19.30 Uhr) steht für die Handballer des Wilhelmshavener HV die Auftaktpartie in der Zweiten Liga beim TV Hüttenberg auf dem Programm. Möglicherweise ist es bereits eines der letzten Spiele des niedersächsischen Traditionsclubs im Bundesliga-Unterhaus. Denn die Handball-GmbH des WHV kämpft nach der Verhaftung seines Co-Geschäftsführers und Hauptsponsors, gegen den wegen Anlagebetrug ermittelt wird, um sein finanzielles Überleben. Das Damoklesschwert der Insolvenz schwebt weiter über den Jadestädtern, obwohl der Verein "einen hohen Zuspruch aus der Region erfährt", wie Coach Christian Köhrmann und Manager Dieter Koopmann unisono NDR 1 Niedersachsen erklärten.

Weitere Schritte werden geprüft

Am Donnerstag veröffentlichten die Wilhelmshavener via ihrer sozialen Medien eine Stellungnahme, die den Ernst der Lage noch einmal verdeutlichte. Darin heißt es: "Die verantwortlichen Personen des Wilhelmshavener HV stellen hiermit klar, das entgegen anderslautenden Berichten ein abschließender Verbleib des Wilhelmshavener HV in der 2. Bundesliga derzeit noch offen ist. Alle handelnden und verantwortlichen Personen des Vereins und der Geschäftsführung des wirtschaftlichen Trägers, der WHV-Sportmarketing GmbH, sind nach wie vor dabei die weitere Schritte im wirtschaftlichen sowie auch im sportlichen Bereich zu prüfen und zu planen."

Es scheint also nicht einmal ausgeschlossen, dass die Niedersachsen am Freitagabend bereits ihre Abschiedsvorstellung in der Zweiten Liga geben, sollten die Verantwortlichen nicht in Bälde die erhofften Zusagen von den Sponsoren erhalten.

