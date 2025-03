THW Kiel will in Melsungen Derby-Pleite vergessen machen Stand: 28.03.2025 09:47 Uhr Für den THW Kiel steht nach dem Derby gegen die SG Flensburg-Handewitt am Sonnabend das nächste Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga an. Der Rekordmeister gastiert zum Top-Duell bei der MT Melsungen. Der NDR zeigt die Partie live.

von Jan Kirschner

Wenn die Ergebnisse des vergangenen Wochenendes anders gewesen wären, hätte Kassel am Sonnabend das absolute Topspiel der Handball-Bundesliga erlebt. Stattdessen treffen nun die beiden großen Verlierer des vergangenen Spieltags in einem Verfolgerduell aufeinander. Die Gastgeber von der MT Melsungen büßten nach mehreren Monaten die Tabellenspitze ein, während der THW Kiel eine Niederlage im 112. schleswig-holsteinischen Landesderby gegen die SG Flensburg-Handewitt verdauen musste. Der NDR-Sportclub überträgt die Partie ab 16 Uhr live im TV und hier bei NDR.de.

Jicha: "Befinden uns auf einer Marathon-Reise"

Gespannt dürfen die THW-Fans sein, ob ihre Mannschaft die jüngste Enttäuschung aus dem Ärmel schütteln können. Im Landesderby rannten die "Zebras" am vergangenen Sonnabend 50 Minuten einem Rückstand hinterher und verloren letztendlich mit 33:36 bei der SG Flensburg-Handewitt. "Dieses Ergebnis müssen wir akzeptieren und weiter langfristig denken, da wir uns auf einer Marathon-Reise befinden", sagte THW-Coach Filip Jicha.

Der vierten Derby-Niederlage in Serie folgt nun die vierte Begegnung in nur einer Spielzeit gegen Melsungen. Ende September setzte es mit einem reduzierten Rückraum eine 21:25-Heimschlappe.

Melsungen zu Hause seit 21 Spielen ungeschlagen

Die anderen beiden Partien sind erst wenige Wochen alt und hatten einen internationalen Anstrich. In der Hauptrunde der European League sicherten sich die Kieler mit dem Gruppensieg den direkten Einzug ins Viertelfinale. In Kassel blieben sie zwar die letzten sieben Minuten ohne Torerfolg, erreichten dennoch ein 26:26-Remis, ehe der THW Anfang März beim 35:24 kurzen Prozess mit dem hessischen Rivalen machte.

Ein gutes Omen? "Diese Partie hat nun keinerlei Aussagekraft", meint THW-Rechtsaußen Lukas Zerbe. "Ich erwarte ein heißes Spiel in einer heißen Atmosphäre." Und in der sind die Hausherren seit stolzen 21 Spielen ungeschlagen.

Kiel-Gegner mit Verletzungssorgen

Die MT Melsungen war in der Hinrunde die Mannschaft der Stunde, hat ihre alte Souveränität allerdings eingebüßt. Der vergangene Spieltag brachte eine herbe 32:42-Pleite beim Handball Sport Verein Hamburg. "Es ist absolut nicht unser Anspruch, so aufzutreten“, schüttelte MT-Kapitän Timo Kastening mit dem Kopf. "Als Mannschaft müssen wir nun enger zusammenrücken und uns vor Augen führen, dass man in jedem Spiel mit jeder Besetzung die Chance hat, zu gewinnen."

Zuletzt haderte die MT mit Verletzungspech und musste sieben Akteure ersetzen. So auch am Dienstag, als es ein 26:29 in der European League beim VfL Gummersbach gab.

Einsätze von Bylik und Reinkind ungewiss

Der THW hatte die Tage spielfrei und bereitete sich ausgiebig auf den kommenden Gegner vor. "Die MT spielt mit viel Ruhe und Qualität, und gegen eine sehr bewegliche und trotzdem sehr körperliche Abwehr kann man nicht jeden Angriff so ausspielen, wie man möchte", weiß Filip Jicha, der unlängst in einem Interview mit der "Sport Bild" meinte, dass eine Meisterschaft für sein Team noch zu früh wäre: "Realistisch gesehen brauchen wir noch etwas, bis wir spielerisch gefestigt sind und auch die mentale Stabilität haben."

Urgestein Patrick Wiencek hofft zum Abschluss seiner Karriere auf einen Titel: "Wir werden weiterkämpfen, um alle Möglichkeiten zu haben. Dafür muss man die Big Points einsammeln." Die locken in Kassel: Mit einem Sieg von drei Toren würden die "Zebras" die MT Melsungen vom dritten Tabellenplatz verdrängen. Unklar ist, ob der deutsche Rekordmeister auf Nikola Bylik (Oberschenkel) oder Harald Reinkind (Magen-Darm-Infekt) zurückgreifen kann.

