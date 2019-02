Stand: 26.02.2019 18:10 Uhr

THW Kiel rechnet mit hohem Verlust

Eine störungsfreie Vorbereitung - so lautet oft der Wunsch von Trainern und Spielern vor sehr wichtigen Partien. Beim Handball-Rekordmeister THW Kiel kann davon im Vorfeld der Bundesliga-Begegnung bei der MT Melsungen (Donnerstag, 19 Uhr) keine Rede sein. Für den schleswig-holsteinischen Traditionsverein, der sich in Kassel nur durch einen Sieg die kleine Chance auf den Gewinn der deutschen Meisterschaft erhalten würde, kündigt sich Ungemach auf dem wirtschaftlichen Gebiet an - am Ende dieser Saison droht laut einem Medienbericht ein deutliches sechsstelliges Minus. Der THW hatte sich in der vergangenen Saison erstmals seit 14 Jahren nicht für die Champions League qualifiziert.

Konkurrenz durch Holstein Kiel

Dies dürfte aber nur eine Ursache für die Unterdeckung sein. Offensichtlich verträgt sich der sportliche Aufschwung des unmittelbaren Nachbarn, des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel, für den Handball-Club bei der Sponsoren-Akquise weit weniger gut als lange Zeit aus Reihen des THW versichert worden war. "Ja, es ist zutreffend, dass wir das aktuelle Geschäftsjahr mit einem Defizit abschließen werden. Diese Erkenntnis lag bereits nach der verpassten Qualifikation für die Champions League vor. In diesem Zusammenhang haben wir unsere Gesellschafter frühzeitig darüber informiert. Eine Kapitalerhöhung wird vorbereitet", erklärten die beiden Geschäftsführer Thorsten Storm und Bastian Krussek auf Nachfrage des NDR per E-Mail in einem Statement. Die kolportierte Gewinnerwartung in Höhe von bis zu einer halben Million Euro für die Ausrichtung des Final Four im EHF-Cup sei nicht zutreffend. "Hier wurde wohl Erlös mit Gewinn verwechselt", so die Geschäftsführer.

Kieler Rechnung: Kein Patzer mehr gestattet

Auch sportlich stellt sich für den THW die Zukunft als herausfordernd dar. Von den drei Chancen auf den Gewinn einer Trophäe, droht eine am Donnerstag abhanden zu kommen. Sollten die "Zebras" beim Tabellensechsten Melsungen wie schon in der Vorsaison (25:29) erneut verlieren, geriete die Schale außer Reichweite. In der kühnen Restprogramm-Rechnung des THW ist schließlich nach dem 25:28 gegen den SC Magdeburg kein weiterer Patzer vorgesehen: Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt (42:0 Punkte) - so das Kalkül der Kieler - kassiert noch Niederlagen in den schweren Spielen in Magdeburg, bei den Rhein-Neckar Löwen und in Kiel und leistet sich darüber hinaus noch einen Ausrutscher. Und Kiel (36:6) müsste die restlichen 13 Spiele allesamt gewinnen.

Ekberg: "Wir müssen unseren Job erledigen"

Die kommende Partie bei der MT Melsungen (28:16 Zähler) ist da schon ein ordentliche Bewährungsprobe. Das wissen auch THW-Trainer Alfred Gislason und seine Spieler. "Wir müssen unseren Job erledigen und sehen, was am Ende dabei herauskommt", wird Rechtsaußen Niclas Ekberg auf der Club-Homepage zitiert. "Im vergangenen Jahr haben wir in Kassel verloren. Wir kennen das, was uns dort erwartet." Teamkollege Hendrik Pekeler hat die Schale noch nicht abgehakt. "Wir schielen schon noch drauf", sagte der Nationalspieler dem NDR. "Ich glaube, wenn Flensburg mal ein erstes Spiel verlieren sollte, dann fängt der Kopf auch an zu überlegen. Bis jetzt lief es einfach zu gut für Flensburg. Und wir müssen einfach unseren Job erledigen, wir müssen weiterhin punkten, dürfen keinen Punkt mehr abgeben. Und dann rechnen wir uns schon noch Chancen aus." Wichtig sei aber auch, den Vorsprung auf den Dritten Rhein-Neckar Löwen zu behaupten. "Die sitzen uns im Nacken", räumte Pekeler ein. Mindestens Zweiter müssen die Kieler werden, um sich für die Champions League zu qualifizieren - und das wäre in wirtschaftlicher Hinsicht überaus wichtig.

