Nordhorn-Lingen gewinnt Keller-Duell mit TuSEM Essen Stand: 28.03.2021 17:53 Uhr Die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen haben im Kampf um den Bundesliga-Klassenerhalt einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Niedersachsen bezwangen TuSEM Essen mit 22:19 (8:11) und verkürzten den Rückstand aufs rettende Ufer auf einen Zähler.

Dabei hatte es zunächst so ausgesehen, als sollten die Grafschafter im Keller-Duell mit dem Aufsteiger eine bittere Niederlage kassieren. Denn nach dem Führungstreffer zum 1:0 durch Pavel Mickal (4.) zeigten die Hausherren am Sonntagnachmittag eine katastrophale Vorstellung in der Offensive. Die Gäste konnten mit einem 7:0-Lauf auf 7:1 davonziehen (17.). Dominik Kalafut beendete kurz darauf die 14-minütige torlose HSG-Zeit mit dem Treffer zum 2:7 (18.). Hernach bekam das Team von Coach Daniel Kubes langsam mehr Stabilität in den Positionsangriff. Auch in der Deckung wusste sich der Tabellen-17. zu steigern. Zur Halbzeit hatten die Norddeutschen den Rückstand auf drei Tore verkürzt.

Weber bringt HSG im Alleingang auf Siegerstraße

Nach der Pause setzten die Nordhorner ihre Aufholjagd unvermindert fort. Robert Weber gelang zunächst der Ausgleich zum 13:13 (38.), bevor Essen noch einmal auf zwei Treffer davonziehen konnte (16:14/45.). Aber auch vom abermaligen Rückstand ließ sich die Kubes-Mannschaft nicht demoralisieren. Sie bewies eindrucksvoll Nehmerqualitäten und hatte in Weber den herausragenden Spieler in ihren Reihen. Der Rechtsaußen, der bereits im Hinrunden-Duell (33:26) mit acht Toren erfolgreichster HSG-Schütze war, erzielte fünf Treffer in Serie zur 19:16-Führung Nordhorns (55.) - darunter vier Siebenmeter.

HSG Nordhorn-Lingen - TuSEM Essen 22:19 (7:10) Tore HSG Nordhorn-Lingen: R. Weber 11/5, Possehl 4, Mickal 2, De Boer 1, Kalafut 1, Miedema 1, Pöhle 1, Vorlicek 1

TuSEM Essen: Ignatow 6, Jus. Müller 6/2, Morante Maldonado 3, Becher 1, Beyer 1, Durmaz 1, Seidel 1

Neben dem Österreicher, der insgesamt elfmal traf, ragte in der dramatischen Schlussphase der Partie Keeper Björn Buhrmester bei den Gastgebern heraus. Für den Schlussmann schlugen in 35 Minuten Spielzeit grandiose zehn Paraden zu Buche.

