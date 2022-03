Stand: 29.03.2022 14:06 Uhr Handball-Bosse glauben an Meisterschaft der Magdeburger

Die Spitze der Handball-Bundesliga tippt trotz der jüngsten Heimniederlage gegen den THW Kiel auf den Tabellenführer Magdeburg als kommenden deutschen Meister. "Der SCM wird deutscher Meister. Da lege ich mich fest", sagte HBL-Präsident Uwe Schwenker der Handballwoche. Auch HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann zweifelt nicht an der ersten Magdeburger Meisterschaft nach 21 Jahren. "So wie der SCM in dieser Saison nicht nur in der HBL, sondern auch im Pokal, in der Euroleague und beim Superglobe aufgetreten ist, kann ich mir kaum vorstellen, dass sie sich noch die Butter vom Brot nehmen lassen", sagte Bohmann der Fachzeitschrift. | 29.03.2022 14:15