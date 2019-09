Stand: 23.09.2019 16:11 Uhr

Flensburg lange ohne Linksaußen Wanne

Der deutsche Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt muss mehrere Monate auf seinen Linksaußen Hampus Wanne verzichten. Wie der Bundesligist am Montagnachmittag mitteilte, muss sich der 25-Jährige einer Operation am linken Fersenbein unterziehen. An diesem seien bei einer MRT-Untersuchung "knöcherne Veränderungen" festgestellt wurden, hieß es. Diese seien für Wannes Achillessehnenschmerzen ursächlich, über die der Schwede seit geraumer Zeit klagt. Er soll noch in dieser Woche operiert werden.

Damit müssen die Schleswig-Holsteiner ihren "Tanz auf drei Hochzeiten" (Meisterschaft, DHB-Pokal, Champions League) auf unbestimmte Zeit mit nur einem etatmäßigen Linksaußen bestreiten, der da Magnus Jøndal heißt.

Machulla: "Das ist sehr, sehr bitter"

Video 01:13 NDR//Aktuell Flensburger Handballer fahren Heimsieg ein NDR//Aktuell Im Spitzenspiel gegen Leipzig hat die SG Flensburg einen souveränen Heimsieg eingefahren und das Spiel verdient mit 30:22 gewonnen. Am Donnerstag treffen die Handballer auf Hannover. Video (01:13 min)

"Das ist sehr, sehr bitter. Hampus wird uns fehlen. Gerade bei der hohen Belastung, die in den nächsten Wochen auf uns zukommen wird, benötigen wir jeden Spieler, um dieses Pensum auf höchstem Niveau voll ausschöpfen zu können. Es war sehr wichtig, dass wir nun Klarheit über die genaue Ursache seiner Beschwerden haben und entsprechend weitere Schritte unseres Medical-Teams eingeleitet werden können", sagte SG-Coach Maik Machulla. Der Übungsleiter hatte Wanne bereits in den ersten Wochen der noch jungen Saison nur noch sporadisch einsetzen können. Nun fällt der langjährige Flensburger Leistungsträger (seit 2013 im Verein) ganz aus.

