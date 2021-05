Flensburg-Handewitt setzt Ausrufezeichen im Titelkampf Stand: 24.05.2021 20:04 Uhr Flensburg-Handewitt hat sich im Kampf um die deutsche Handball-Meisterschaft keine Blöße gegeben. Die SG bezwang die MT Melsungen mit 36:20 (21:9) und zog damit zumindest vorübergehend nach Punkten mit dem THW Kiel gleich.

Der amtierende Champion hat allerdings in seinem Duell beim TBV Lemgo Lippe, das zur Stunde läuft, die Gelegenheit, den Erzrivalen wieder auf zwei Zähler zu distanzieren - bei dann allerdings auch einem mehr ausgetragenen Spiel. Sollten die THW-Profis vor Beginn ihrer Partie noch ein wenig am Smartphone der SG zugeschaut haben, dürften sie schwer beeindruckt gewesen sein vom Auftritt des Teams von Coach Maik Machulla. Denn die Hausherren spielten im ersten Abschnitt wie entfesselt und lagen zur Pause auch in der Höhe verdient mit zwölf (!) Toren in Führung.

Es wären sogar noch mehr Treffer für die Schleswig-Holsteiner möglich gewesen, wenn Gäste-Keeper Nebojsa Simic nicht sieben Würfe pariert hätte. Dass der Schlussmann trotz der Gegentor-Flut noch bester Mann bei den Hessen war, sagte viel über ihre desaströse Vorstellung aus.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Svan trifft beim Jubiläum zum 1:0

Nach exakt 52 Sekunden war Simic das erste Mal bezwungen. Das hätte im Gesamtkontext der Partie keine Rolle gespielt, hätte ihn nicht Lasse Svan überwunden. Denn der SG-Kapitän beschenkte sich damit in seinem 600. Spiel für Flensburg gleich zu Beginn selbst. Dass der dänische Rechtsaußen - seit 2008 beim Bundesligisten unter Vertrag - anschließend ohne weiteres eigenes Erfolgserlebnis blieb, konnte sein Team gut verkraften.

Gottfridsson genießt ungeahnte Freiheiten

Denn gegen in der Deckung viel zu passive Melsunger hatten Svans Mannschaftskameraden leichtes Spiel. Insbesondere Mittelmann Jim Gottfridsson bekam von den Gästen viel zu viel Freiheiten und nutzte diese zu fünf Treffern im ersten Abschnitt sowie viele Vorlagen. Es war nach noch relativ ausgegelichenen zehn ersten Minuten in allen Belangen ein Klassenunterschied zu sehen. So konzentriert und gut der SG-Auftritt war, so irritierend war der des Gastes, der doch unter anderem in Julius Kühn, Tobias Reichmann, Kai Häfner und Timo Kastening so viel individuelle Qualität in seinen Reihen hat.

Als Mannschaft aber funktionierte die MT in Hälfte eins überhaupt nicht.

SG Flensburg-Handewitt - MT Melsungen 36:20 (21:9) Tore SG Flensburg-Handewitt: Gottfridsson 8, Golla 7, Steinhauser 5, Röd 4, Wanne 4/2, Petersson 3, Larsen 2, Hald 1, Jöndal 1, Svan 1

MT Melsungen: Kühn 5, Kompenhans 3, Kastening 2, Pavlovic 2, Reichmann 2/1, Danner 1, K. Häfner 1, Kunkel 1, F. Lemke 1, Maric 1, Mikkelsen 1

Auch Heinevetter kann SG-Schützen nicht stoppen

Und daran änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nichts. Trainer Gudmundur Gudmundsson schickte bald darauf Nationalkeeper Silvio Heinevetter zwischen die Pfosten. Doch auch der zuweilen exzentrische Schlussmann konnte in Anbetracht seiner kontaktscheuen Vorderleute nicht verhindern, dass das Flensburger Schützenfest munter weiter ging. Nach 44 Minuten stand es 29:13 für die SG. Heinevetter hatte bis dahin lediglich einen Wurf pariert und war - freundlich ausgedrückt - etwas verärgert.

Seine Laune sollte sich auch nicht mehr besser. Denn die MT blieb bis zur Schlusssirene weit unter ihren Möglichkeiten, während Flensburg die Partie konzentriert zu Ende spielte und mit dem Kantersieg ein Ausrufezeichen im Titelkampf setzte.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 24.05.2021 | 23:03 Uhr