Stand: 07.04.2019 16:44 Uhr

"Zebras" im Freudentaumel: Kiel gewinnt DHB-Pokal von Christian Görtzen, NDR.de

Zunächst war es nur ein Wippen. Doch mit jeder Sekunde, die auf dem Videowürfel der Hamburger Arena verstrich, wuchs vor der Ersatzbank des deutschen Handball-Rekordmeisters THW Kiel die Zuversicht. Als der Erste auf der Stelle zu hüpfen begann, übertrug sich diese Bewegung wie ein Impuls auf die Teamkollegen. Und so präsentierte sich da flugs eine Reihe freudestrahlender Kieler Spieler, schweißnass die Gesichter und die schwarz-weißen Trikots. Als die Schlusssirene ertönte, war es endlich Gewissheit: Der DHB-Pokalsieger 2019 heißt THW Kiel, der insgesamt zum elften Mal diesen Titel gewann. Die Mannschaft gewann am Sonntagnachmittag das Finale gegen den SC Magdeburg mit 28:24 (14:13). Für Trainer Alfred Gislason war es der perfekte Augenblick: Dem 59 Jahre alten Isländer, der nach dieser Saison aufhört, gelang mit dem THW im sechsten Finale um den DHB-Pokal der sechste Triumph.

Erster Titel seit 2017

Weitere Informationen Ergebnisse und Termine DHB-Pokal Männer Überraschung oder Favoritensieg? Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Die aktuellen Ansetzungen und Ergebnisse im DHB-Pokal im Überblick. mehr

Rings um ihn herum begann das große Springen. Ausgelassen wie die Kinder hüpften Spieler und Teammitglieder des schleswig-holsteinischen Clubs über das Parkett. Schnell bildete sich ein Jubelknäuel. Es war aber auch nur zu verständlich, dass sie diesen Triumph so sehr auskosteten. Schließlich liegen die Zeiten, in denen der THW einen Titel nach dem anderen einheimste, schon ein bisschen zurück. 2015 waren die „Zebras“ letztmals deutscher Meister, holten einige Wochen später noch den wenig bedeutenden Supercup. Danach reichte es nur noch zu einem großen Erfolg, dem Gewinn des DHB-Pokal 2017, als der große Rivale SG Flensburg-Handewitt mit 29:23 niedergerungen wurde. Jetzt also der so ersehnte Titelgewinn in Hamburg.

Und es ist sogar ein "kleines" Triple möglich. Im Mai und Juni haben die Schleswig-Holsteiner mit dem internationalen EHF-Cup sowie der deutschen Handball-Meisterschaft noch zwei weitere Titelchancen.

Packende erste Halbzeit

Die "Zebras" kamen gut in die Partie gegen den SCM, gegen den sie in der Bundesliga sowohl auswärts (30:35) als auch zu Hause (25:28) verloren hatten. Dies lag vor allem daran, dass sich der dänische Nationaltorhüter Niklas Landin gleich wieder so stark präsentierte wie im Halbfinale am Sonnabend gegen die Füchse Berlin (24:22). Und so hieß es schnell 3:1 (3.). Doch so leicht ließ sich der SC Magdeburg nicht abschütteln. Durch drei erfolgreiche Tempo-Gegenstöße machten die Sachsen-Anhaltiner aus einem knappen Rückstand eine Zwei-Tore-Führung: Albin Lagergren überwand Landin zum 9:7 (17.) für den SCM, der sein Semifinale gegen die TSV Hannover-Burgdorf in einem wahren Krimi mit 30:29 gewonnen hatte.

Michael Damgaard, der schon gegen die "Recken 15 Tore erzielt hatte, erhöhte neun Minuten später auf 13:10. Doch der THW schlug zurück - mit einem 4:0-Lauf. Landin wehrte den zweiten Siebenmeter von Matthias Musche ab. Und im Gegenzug sorgte Domagoj Duvnjak für die 14:13-Pausenführung der "Zebras".

"Zebras" entscheiden früh das Finale

Und die Kieler blieben auch zu Beginn des zweiten Abschnitts konzentriert. Die Tempo-Gegenstöße wurden genutzt, durch Niclas Ekberg, Hendrik Pekeler und erneut Ekberg - und so hieß es 18:15 (38.) für die Norddeutschen. Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert nahm eine Auszeit. Doch Landin war auch beim Folgeangriff wieder zur Stelle, und der starke Harald Reinkind sorgte für die erste Vier-Tore-Führung (19:15/39.) der Schleswig-Holsteiner. Und es kam noch besser für den THW und seine Fans: Beim Stand von 20:16 setzte SCM-Rechtsaußen Robert Weber einen Siebenmeter an den Pfosten. Pekeler erhöhte im Gegenzug auf 21:16 (43.). Die "Zebras" spielten sich in einen Rausch und entschieden vorzeitig das Endspiel: Mit zwei Treffern in Folge sorgte Rune Dahmke für das 24:16 (45.). Diesen Vorsprung ließ sich der THW nicht mehr nehmen. Mit der Schlusssirene begannen sofort die Feierlichkeiten.

Weitere Informationen Alle deutschen Handball-Pokalsieger Die Titelliste aller deutschen Handball-Pokalsieger seit 1975 in Ost und West: Rekordsieger ist der THW Kiel. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 06.04.2019 | 22:50 Uhr