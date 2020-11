Weiterer Corona-Fall: Handball-Topspiel Berlin - Flensburg fällt aus Stand: 14.11.2020 11:44 Uhr Das für Sonntag angesetzte Topspiel der Handall-Bundesliga zwischen den Füchsen Berlin und der SG Flensburg-Handewitt ist aufgrund eines weiteren Corona-Falls bei den Berlinern abgesagt.

Die gesamte Mannschaft der Füchse befindet sich in häuslicher Quarantäne. Das teilte der Club am Sonnabend mit. Bei dem positiv getesteten Spieler handelt es sich nach Auskunft der Füchse um den montenegrinischen Linksaußen Milos Vujovic. Nach zwei negativen Tests, folgend auf seine Nationalmannschaftsreise, wurde Vujovic am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet. Da der Spieler aber unter der Woche bereits mit der Mannschaft trainiert hatte, befindet sich nun das gesamte Team seit Freitagabend vorsorglich in häuslicher Quarantäne.

Anwurfzeit Bergischer HC - THW Kiel vorverlegt

Die Partie der Flensburger in der Hauptstadt hätte am Sonntag um 13.30 Uhr angepfiffen werden sollen, wird nun aber neu angesetzt, wie die Handball-Bundesliga (HBL) mitteilte. Zudem wurde das Sonntag-Spiel zwischen dem Bergischen HC und dem deutschen Rekordmeister THW Kiel kurzfristig von 16 Uhr auf 13.30 Uhr vorgezogen.

Weitere Informationen Trotz Corona und Terminnot: Handball-Bundesliga spielt weiter Auf Teams wie den THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt kommt in den nächsten Wochen eine gewaltige Terminhatz zu. mehr

Hanning: "Zeigt, dass das HBL-Hygienekonzept greift"

"Wir sind mit der EHF in Kontakt, um auch das für Dienstag angesetzte Gruppenspiel der European League zu verschieben", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning, der aber betonte: "Es zeigt, dass das HBL-Hygienekonzept greift." Die Spieler werden sich am Montag und Mittwoch weiteren Tests unterziehen, und danach werde die weitere Vorgehensweise für das kommende Wochenende entschieden, betonte Hanning.

Schmäschke: "Unsere Testergebnisse sind alle negativ"

"Es ist sehr bedauerlich, dass nun auch unser Spiel in Berlin aufgrund eines weiteren Corona-Falls abgesagt werden muss. Wir hätten natürlich gerne in Berlin gespielt, um auch unseren Rhythmus beizubehalten", sagte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke. "Unsere Testergebnisse sind weiterhin allesamt negativ."

Wegen den Corona-Fällen bei der deutschen Handball-Nationalmannschaft war auch das Heimspiel der Schleswig-Holsteiner am vergangenen Mittwoch gegen die MT Melsungen abgesagt worden.

Terminnot verschärft sich

Die erneute Absage vergrößert die Terminprobleme für die Handall-Bundesliga und auch speziell die Flensburger. "Das ist nun das dritte SG-Spiel, dass aufgrund von Corona abgesagt werden muss. Terminlich wird es nun sehr eng", so Schmäschke. "Wir stehen nun vor der Problematik, diese drei Spiele irgendwie unterzubekommen." Neben den beiden Ligapartien gegen Berlin und Melsungen war Ende Oktober auch das Champions-League-Gruppenspiel bei Pick Szeged wegen Corona-Fällen bei den Ungarn ausgefallen.

Machulla: "Freuen uns über jedes Spiel, das stattfindet"

"Das ist sehr bitter und nicht einfach für uns. Aber wir akzeptieren die Situation, so wie sie ist, sagte SG-Trainer Maik Machulla. "Die Mannschaft hat unglaublich Lust auf Handball und möchte spielen. Wir freuen uns über jedes Spiel, das stattfindet." Als nächstes steht für die Flensburger am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr) das Champions-League-Heimspiel gegen

HC Meshkov Brest an. In der Liga geht es am kommenden Sonntage (22. November) ebenfalls zu Hause gegen TBV Stuttgart weiter.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 14.11.2020 | 12:25 Uhr