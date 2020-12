Wegen Corona: Handball-Pokalsaison 2020/2021 abgesagt Stand: 02.12.2020 19:01 Uhr Der deutsche Handball-Pokalwettbewerb der Männer 2020/21 fällt wegen der Corona-Pandemie komplett aus. Das teilte die Handball-Bundesliga HBL am Mittwoch mit.

"Damit steht fest, dass es 2021 erstmals in der Geschichte des DHB-Pokals keinen Titelträger in diesem Wettbewerb geben wird", hieß es in einer HBL-Mitteilung. Seit 1993 endet der deutsche Pokal mit einem Final-Four-Turnier aus Halbfinale und Finale.

Final Four 2020 in den Sommer 2021 verlegt

Neu terminiert wurde unterdessen das Final-Four-Turnier der vergangenen Pokalsaison. Die Finalrunde, die ursprünglich im April 2020 hätte stattfinden sollen und wegen der Pandemie bereits in den kommenden Februar verlegt worden war, wurde nun für den 5. und 6. Juni 2021 angesetzt. Austragungsort bleibt Hamburg. In den Halbfinalpartien treffen zunächst die MT Melsungen und die TSV Hannover-Burgdorf sowie der TBV Lemgo Lippe und Rekordmeister THW Kiel aufeinander.

