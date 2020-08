Stand: 28.08.2020 10:36 Uhr

Warten auf Zuschauer: Handball steckt in Dilemma

Nach der Entscheidung der Politik gegen eine schnelle Rückkehr von Zuschauern im Sport stecken viele Topligen in einem Dilemma. In der Hoffnung auf wieder gefüllte Tribünen spätestens Anfang Oktober hatten Sportarten wie Handball, Basketball oder Eishockey ihre Pläne für die kommende Saison vorangetrieben. Nun stecken sie in einem Dilemma. So hatte die Handball-Bundesliga (HBL) der Männer den Saisonstart auf den 1. Oktober gelegt. Heute sollte der Spielplan erscheinen. Bis zu 50 Prozent des Etats der Vereine kommen über Zuschauereinnahmen.

Bohmann fordert klaren Kurs der Politik

HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann reagierte entsprechend konsterniert auf die Ankündigung, dass nach dem Willen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Länderchefs eine Arbeitsgruppe auf der Ebene der Chefs der Staatskanzleien erst Ende Oktober über die Wiederzulassung von größeren Zuschauermengen befinden soll. "Wir verfahren nach wie vor nach der Maxime, dass die Gesundheit über allem steht. Was wir uns aber schon von der Politik erwarten ist, dass wir verlässliche Rahmenbedingungen bekommen", sagte Bohmann. Nach dem verlängerten Verbot von Großveranstaltungen muss die Bundesliga möglicherweise ganz neu denken. "Wie wir jetzt weiter damit verfahren, kann ich noch nicht sagen. Dazu muss ich erst die Clubs konsultieren. Aber das macht schon einen Strich durch unsere Planungen", sagte Bohmann.

Schwenker: "Wollen am 1. Oktober starten"

Der deutsche Meister THW Kiel und Vizemeister SG Flensburg-Handewitt hatten bereits in der vergangenen Woche für einen späteren Saisonstart und eine Absage der für Anfang Januar in Ägypten geplanten Weltmeisterschaft plädiert, dafür aber harsche Kritik einstecken müssen. Allein aus organisatorischen Gründen sei das nicht möglich, sagte HBL-Präsident Uwe Schwenker. "Wir wollen nach wie vor am 1. Oktober starten. Gleichwohl werden wir die gefassten Beschlüsse in der nächsten Woche noch einmal mit allen Beteiligten diskutieren." Bei einem späteren Start sei kein Regel-Spielbetrieb möglich.

Die beiden starken Nordclubs sollen schon am 26. September in Düsseldorf um den Supercup spielen. Dabei war die Liga aber davon ausgegangen, wieder mit Zuschauern planen zu können.

Kiel will Zuschauer-Konzept testen

Der THW hat sich entschlossen, sein Konzept für eine beschränkte Fan-Rückkehr in der ersten September-Hälfte zu testen. In einem Vorbereitungsspiel gegen die HSG Nordhorn-Lingen soll die heimische Arena in sieben Sektoren mit sieben eigenen Eingängen geteilt werden. Auf diese Weise sollen 999 Zuschauer Einlass finden. Besetzt werden sollen nur jede zweite Reihe und Doppelplätze mit jeweils zwei freien Sitzen dazwischen. Tickets gibt es nicht im freien Verkauf, sondern nur online und personalisiert. Die Zuschauer werden mit FFP2-Masken ausgestattet. Das Gesundheitsamt Kiel und das Sozialministerium prüfen derzeit, ob sie dafür eine Sondergenehmigung erteilen können.

Bereits an diesem Sonntag (17 Uhr) bestreitet der THW eine Testpartie beim ungarischen Champions-League-Rivalen Veszprem. Dort werden 4.000 Zuschauer eingelassen.

Die geplanten Saisonstarts der Bundesligen Liga Start Fußball-Bundesliga Frauen 04.09.2020 Handball-Bundesliga Frauen 05.09.2020 Fußball-Bundesliga Männer 18.09.2020 Handball-Bundesliga Männer 01.10.2020 Basketball-Bundesliga Männer 06.11.2020 Deutsche Eishockey Liga 13.11.2020

