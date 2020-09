Stand: 22.09.2020 15:48 Uhr

Vor Nantes-Spiel: Coach Jicha verlängert beim THW Kiel

Der THW Kiel plant langfristig mit seinem Meistertrainer Filip Jicha. Wie der Handball-Bundesligist am Dienstag auf seiner Saisoneröffnungs-Pressekonferenz im Ostseebad Damp verkündete, wurde der Vertrag mit dem früheren Weltklasse-Spieler bis 2023 verlängert. Das ursprüngliche Arbeitspapier des Tschechen wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. Der 38-Jährige ist seit der vergangenen Saison Chefcoach der Schleswig-Holsteiner. Zuvor hatte der "Welthandballer 2010" dem Kieler Langzeittrainer Alfred Gislason als Assistent zur Seite gestanden.

Meistercoach will "nicht träumen"

"Ich freue mich sehr, dass ich zwei weitere Jahre mit dieser Mannschaft zusammenarbeiten darf", sagte Jicha. Große Ansagen zu den Zielen für die neue Saison verkniff sich das frühere Rückraum-Ass noch. "Über Ziele können andere reden", erklärte der 38-Jährige: "Ich möchte nicht von der täglichen Arbeit ablenken und von irgendetwas träumen. Diese Energie verschwende ich nicht." Offensiver äußerte sich THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi: "Wir müssen und werden in allen Bereichen besser sein als die Konkurrenz", sagte der Österreicher: "Wir wollen alles dafür tun, um so viele Titel wie möglich nach Kiel zu holen."

Keeper Landin fällt länger aus

Auf dem Weg zum ersehnten Triumph in der Champions League steht den Schleswig-Holsteinern am Donnerstag (18.45 Uhr) in ihrem zweiten Spiel der Gruppe B die Aufgabe HBC Nantes bevor. Nicht mit von der Partie sein kann Olympiasieger Niklas Landin. Der dänische Keeper musste sich am Montag einer Meniskus-Operation ziehen und wird vier bis sechs Wochen ausfallen. Landin hatte sich beim Warmmachen für die "Königsklassen"-Begegnung beim HC Zagreb (31:21) verletzt. Dario Quenstedt vertrat ihn prächtig. Überhaupt zeigten die "Zebras" in Kroatien eine sehr ansprechende Vorstellung. "Wir haben richtig gut gespielt, standen vor allem gut in der Abwehr", meinte Neuzugang Sander Sagosen, der sich nun auf seine Heimpremiere freut.

Erstes Heimspiel unter Corona-Bedingungen

Es wird wegen der Corona-Bestimmungen eine ganz besondere. "Niemand, der unser Spiel besuchen wird, wird den Veranstaltungsrahmen im Vergleich zu früher wiedererkennen", erklärte Szilagyi. "Alles wurde im Hinblick auf Abstands- und Hygieneregeln umgekrempelt." So ist die Arena in sieben verschiedene, farblich markierte Sektoren, alle mit eigenen Ein- und Ausgangsbereichen, unterteilt worden. 40 Desinfektionsmittel-Spender, Gastronomie-Stände mit deutlich eingeschränktem Angebot, Fiebermessungen und Sitzplätze mit dem Abstandsgebot von 1,5 Metern kennzeichnen den neuen "Alltag" im Kieler Handball-Tempel.

Fan-Clubs und Sponsoren bediente der THW bevorzugt, den Rest der Tickets konnten einige Dauerkarten-Inhaber ergattern. Knapp 1.900 Zuschauer dürfen bei der Partie dabei sein.

