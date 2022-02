Überrascht die SG Flensburg-Handewitt erneut Paris Saint-Germain?

SG Flensburg-Handewitt will in Paris erneut überraschen Stand: 24.02.2022 08:10 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt liegt drei Spieltage vor Schluss in der Staffel B der Handball-Champions-League nur einen Punkt über dem Strich. Das frühzeitige Ausscheiden droht. Und heute steht das schwere Spiel bei Paris Saint-Germain HB an.

Aber Flensburg und Paris? Da war doch was. Im September 2020 tanzten die Handballer der SG am Ende eines Handball-Krimis in der französischen Hauptstadt im Kreis, nachdem sie erstmals überhaupt bei Paris St. Germain gewonnen hatten. Knapp mit 29:28 zwar, aber umso wertvoller waren die Zähler. Damals sicherte sich die Mannschaft von Trainer Maik Machulla am Ende den Gruppensieg.

Nun tritt der deutsche Topclub wieder an der Seine an, und heute Abend um 20.45 Uhr könnte Flensburg einen solchen Husarenstreich wirklich gut gebrauchen. SG-Torhüter Kevin Möller lässt sich von der Tabellenkonstellation nicht beeindrucken: "Ich bin nicht nervös. Wir haben noch drei Spiele und werden alles geben."

Rückraumspieler Röd: "Comeback der gesamten Mannschaft"

Die Konkurrenz ist auf Tuchfühlung. Der FC Porto, der Tabellensiebte, ergatterte zuletzt einen überraschenden Zähler in Veszprém. Der Sechste, der HC Motor Saporoschje, hat noch ein Spiel mehr auszutragen, da die Heimpartie gegen Paris aufgrund der unsicheren Lage in der Ostukraine verschoben werden musste. Derweil kassierte die SG eine 25:33-Pleite gegen Kielce.

Am Sonntag wertete nicht nur Linkshänder Magnus Röd den Bundesliga-Erfolg in Erlangen als "Comeback der gesamten Mannschaft". Coach Machulla weiß: "Wir präsentierten uns in den letzten Jahren in der Gruppenphase besser, aber wir kennen auch die Gründe. Wir waren lange Zeit mit einem sehr dünnen Kader unterwegs."

Machulla hat wieder 16 Profis zur Verfügung

Was Hoffnung weckt: Inzwischen stehen wieder 16 Profis zur Verfügung. Allerdings mit ein paar Abstrichen. Vor allem Göran Sögard Johannessen, aber auch Franz Semper und Röd haben nach langen Verletzungspausen noch nicht ihr altes Niveau erreicht.

"Um in Paris zu bestehen, muss man auf dem höchsten Level spielen", betont Machulla: "Aber wir sahen gegen diesen Gegner immer gut aus." Im Oktober reichte es trotz Personalsorgen zu einem 27:27. Auch ein Punkt würde den Flensburgern in der aktuellen Situation helfen.

