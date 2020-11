Trotz Corona und Terminnot: Handball-Bundesliga spielt weiter Stand: 13.11.2020 11:53 Uhr

Zuvor hatten die vier positiven Corona-Befunde bei deutschen Nationalspielern für zahlreiche Spielabsagen in der HBL gesorgt. Unter anderem wurden die Partien der SG Flensburg-Handewitt(gegen Melsungen) und des THW Kiel (Füchse Berlin) verlegt. Am Wochenende soll es nun aber wie geplant mit sieben Spielen weiter gehen. Ausfallen werden lediglich die Partien der MT Melsungen und von GWD Minden, da sich beide Teams in einer 14-tägigen häuslichen Quarantäne befinden.

Kiels Szilagyi: "Absoluter Worst Case"

Ligachef Frank Bohmann hatte im Vorfeld gewarnt: Angesichts des engen Terminkalenders gebe es vor allem für die Top-Vereine wie Kiel und Flensburg, die auch international starten, "wenig Raum" für Nachholspiele. Kiels Sportdirektor Viktor Szilagyi sprach von einem "absoluten Worst Case", weil die "Zebras" bis Ende des Kalenderjahres ohnehin im Drei-Tage-Rhythmus spielen müssten.

VIDEO: THW-Geschäftsführer Szilagyi: "Der absolute Worst Case" (8 Min)

Zweifel an WM im Januar nehmen zu

Längst ist auch eine Debatte über die Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten entbrannt. "Langsam kommt der Zeitpunkt, das Fass WM wieder aufzumachen", sagte Szilagyi. Für Matthias Stroot, Geschäftsführer der HSG Nordhorn-Lingen, wäre die Durchführung des Turniers "mit dem Wissen, das man jetzt hat unverantwortlich". Bob Hanning sieht das anders. Die WM stehe "nicht im geringsten" zur Diskussion. "Es geht schließlich auch ums Überleben unserer Sportart", sagte hingegen der DHB-Vizepräsident und Geschäftsführer der Füchse Berlin.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 13.11.2020 | 12:25 Uhr