Trotz Corona-Ausfällen: SG Flensburg-Handewitt tritt in Bukarest an Stand: 24.11.2021 12:27 Uhr Fünf Handballer der SG Flensburg-Handewitt sind in Corona-Quarantäne. Trotzdem tritt das Team von Trainer Maik Machulla zum Auswärtsspiel in der Champions-League-Vorrunde am Donnerstag bei Dinamo Bukarest an.

von Jan Kirschner

Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, hatten PCR-Tests keine weiteren Fällen über die fünf bereits bekannten hinaus erbracht. Bei den mit dem Coronavirus Infizierten sollen durchgängig Impfdurchbrüche aufgetreten sein. Längere Zeit war unklar, ob die Partie am Donnerstag in Bukarest (18.45 Uhr) ausgetragen werden kann, da die Nordlichter in der vergangenen Woche nach der Corona-Infektion von Kreisläufer Simon Hald vier weitere Fälle aus dem Team sowie dem direkten Umfeld meldeten. Die Handball-Bundesliga hatte daraufhin die Auswärtspartie bei der TSV Hannover-Burgdorf abgesetzt.

Flensburg: Alle Tests am Dienstag negativ

Am Dienstag wurden in Flensburg nochmals alle Akteure auf das Virus getestet. "Glücklicherweise sind zu den bisher fünf positiv Getesteten keine weiteren dazugekommen“, teilte Pressesprecherin Isabel Hofmann mit. Geschäftsführer Dierk Schmäschke sagte, dass sich die fünf Betroffenen in häuslicher Quarantäne befinden, dass alle doppelt geimpft seien und keine oder nur leichte Krankheitssymptome zeigten.

Schmäschke: "Wir wollen und müssen spielen"

Der Manager berichtete zudem von einem "regen Austausch" mit der Europäischen Handball-Föderation (EHF), ob die Partie in Bukarest durchgeführt werden könne. Die relativ überschaubare Anzahl an Ausfällen habe letztendlich keine Grundlage für eine Absage geboten. "Wir wollen und müssen spielen, es gibt ohnehin nur wenige Termine für eine Neuansetzung", sagte Schmäschke. "Wir nehmen die Herausforderung an. Wir können auch unter diesen Bedingungen in Bukarest bestehen."

Schmäschke erinnert sich gut an ähnliche Personalengpässe, die gemeistert wurden. Etwa an den Dezember 2012, als die SG von einem großen Verletzungspech getroffen war, in Montpellier mit nur neun Profis und drei Nachwuchsspielern antreten konnte und trotzdem mit 27:25 gewann.

Platz sechs würde fürs Achtelfinale reichen

Ein ähnlicher Husarenstreich wäre in der aktuellen Situation enorm wichtig. Erst am vergangenen Mittwoch verabschiedeten sich die Flensburger mit einem 37:30-Erfolg über Bukarest vom letzten Platz in der Staffel B und verbesserte sich auf Rang sechs, der für den Einzug ins Achtelfinale reichen würde. Eine Niederlage beim direkten Kontrahenten wäre ein Rückschlag.

Schwierig wäre die Aufgabe aber auch unter normalen Verhältnissen. "Zuhause ist der rumänische Meister um 25 Prozent stärker als auswärts", warnte Kevin Möller vor wenigen Tagen. Da ahnte der Keeper noch nicht, dass sich der Kader der Flensburger um rund 25 Prozent reduzieren würde.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 24.11.2021 | 13:25 Uhr