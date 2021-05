Torwart-Coup: Flensburg-Handewitt verpflichtet Henning Fritz Stand: 28.05.2021 13:46 Uhr Im Meisterschafts-Endspurt der Handball-Bundesliga gibt es ein spektakuläres Comeback: Der frühere Welthandballer Henning Fritz hilft bis zum Saisonende im Tor der SG Flensburg-Handewitt aus.

Der Weltmeister von 2007 hatte seine Karriere bereits 2012 beendet. Zuletzt arbeitete der 46-Jährige als TV-Experte. Flensburg war nach der schweren Verletzung seines etatmäßigen Torwarts Benjamin Buric (Muskelteilriss) in Zugzwang geraten. Auf dem Transfermarkt fand sich kurzfristig kein Ersatz. Also griff Trainer Maik Machulla zum Telefon und bat seinen Schwager und früheren Mitspieler aus Magdeburger Zeiten um Hilfe. Der frühere Nationaltorwart zögerte nicht.

Machulla: "Ich freue mich riesig darauf"

"Es ist nicht so einfach, für acht Spiele jemanden zu finden, der sagt: Ich helfe einer Mannschaft, geschweige denn, dass man auch noch jemanden findet, der fit ist", sagte Machulla dem NDR. "Ich finde das großartig, und ich freue mich riesig darauf." Fritz ist vor allem als Back-up für die Torhüter Torbjørn Bergerud und Felix Backhaus vorgesehen. Zudem soll er das Team mit seiner Erfahrung im Liga-Endspurt pushen. Flensburg hat nach dem 26:26 gegen die Rhein-Neckar Löwen drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer THW Kiel, allerdings noch eine Partie weniger absolviert.

Fritz: "Hätte ich nicht für möglich gehalten"

Fritz spielte zwölf Jahre für den SC Magdeburg, bevor er 2001 zum THW Kiel und später noch zu den Rhein-Neckar Löwen wechselte. Er wurde fünfmal Deutscher Meister, holte mit Kiel 2007 die Champions League. Im Nationaldress brachte es der Welthandballer von 2004 auf 235 Länderspiele. Mit 46 Jahren wird er nun zum ältesten Aktiven in der Bundesliga.

Fritz war am Freitag noch einigermaßen überrumpelt von der rasanten Entwicklung. "Dass ich nun doch noch mal ins Handballtor zurückkehre, hätte ich nicht für möglich gehalten", sagte er. "Die SG hat eine unglaublich starke Mannschaft, ich freue mich, noch mal ein Teil davon zu sein und meinen Beitrag für erfolgreiche Spiele zu leisten." Er halte sich mehrmals die Woche mit Crossfit und Joggen fit und fühle sich bereit für das späte Comeback. Für das Auswärtsspiel am Sonntag in Lemgo (16 Uhr) ist Fritz bereits spielberechtigt.

