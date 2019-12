Stand: 20.12.2019 10:21 Uhr

"Erstes Geschenk": Bitter bei Handball-EM dabei

Sein bisher letztes Länderspiel absolvierte Jogi Bitter im Frühjahr 2014, mit 37 Jahren kehrt der Torhüter nun zur Handball-Europameisterschaft in das deutsche Nationalteam zurück. "Für mich gab es kurz vor Weihnachten schon das erste große Geschenk. Ich war absolut überrascht, sowas plant man einfach nicht", sagte der langjährige Keeper des HSV Hamburg, der mittlerweile im Tor des TVB Stuttgart steht. Bis dato absolvierte der gebürtige Niedersachse, der schon 2007 zur Weltmeistermannschaft gehörte, 144 Länderspiele. "Ich bin natürlich sehr froh und sehr stolz, jetzt wieder in diesem elitären Kreis unterwegs zu sein."

Bundestrainer Christian Prokop reduzierte am Freitagmorgen seinen Kader von 28 auf 17 Spieler. Diese starten am 2. Januar in die Vorbereitung auf das Turnier in Norwegen, Österreich und Schweden. Am 9. Januar steht der EM-Auftakt gegen die Niederlande an.

Bitter verdrängt Heinevetter und Quenstedt

Bitter bildet zusammen mit dem Ex-Kieler Andreas Wolff (KS Vive Kielce) das Torhütergespann. Der Oldenburger erhielt nach konstant guten Leistungen für Stuttgart den Vorzug vor Silvio Heinevetter (Füchse Berlin) und Dario Quenstedt (THW Kiel). "Wir haben ein Torwartgespann, von dem wir uns eine hohe Stabilität und wichtige Impulse im EM-Turnier erhoffen", sagte Prokop, der spätestens am Vorabend des ersten Spiels noch einen Akteur streichen muss. Dabei wird es sich allerdings um einen Feldspieler handeln.

Fünf Nord-Spieler dabei, Weinhold verletzt

Aus Nordsicht stehen fünf weitere Spieler im Aufgebot: Die Kieler Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler, Johannes Golla von der SG Flensburg-Handewitt (alle Kreis) sowie Rechtsaußen Timo Kastening und Rückraumspieler Fabian Böhm von der TSV Hannover-Burgdorf. Neben Wolff hat auch Kai Häfner schon Spuren im Norden hinterlassen. Der 30-Jährige spielte von 2014 bis 2019 in Hannover.

Nicht bei der EM dabei ist der Kieler Steffen Weinhold. Am Freitagmorgen musste der 2016er-Europameister wegen seiner langwierigen Fußverletzung schweren Herzens absagen, der Linkshänder ist nach den Berlinern Fabian Wiede (Schulter-OP) und Simon Ernst, dem Balinger Spielmacher Martin Strobel sowie Lemgos Tim Suton (alle drei Kreuzbandriss) die fünfte Stammkraft im Rückraum, die Prokop ersetzen muss. "Das ist eine sehr bittere Nachricht für uns", sagte der Bundestrainer. Es breche "ganz starke individuelle Qualität weg, und wir müssen schnell Lösungen finden".

Freiwillig verzichtete Prokop bei der Kaderreduzierung neben Heinevetter und Quenstedt auch auf den ehemaligen Abwehrchef Finn Lemke (MT Melsungen) sowie Rechtsaußen Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen).

Der deutsche Kader im Überblick Position Name Verein Tor Andreas Wolff KS Vive Kielce/POL Tor Johannes Bitter TVB Stuttgart Rechtsaußen Tobias Reichmann MT Melsungen Rechtsaußen Timo Kastening TSV Hannover-Burgdorf Rückraum rechts Franz Semper SC DHfK Leipzig Rückraum rechts Kai Häfner MT Melsungen Rückraum Mitte Marian Michalczik GWD Minden Rückraum Mitte Paul Drux Füchse Berlin Rückraum links Fabian Böhm TSV Hannover-Burgdorf Rückraum links Philipp Weber SC DHfK Leipzig Rückraum links Julius Kühn MT Melsungen Linksaußen Uwe Gensheimer Rhein-Neckar Löwen Linksaußen Patrick Zieker TVB Stuttgart Kreis Patrick Wiencek THW Kiel Kreis Hendrik Pekeler THW Kiel Kreis Jannik Kohlbacher Rhein-Neckar Löwen Kreis Johannes Golla SG Flensburg-Handewitt

20.12.2019