TWH Kiel mit souveränem Sieg in Coburg Stand: 17.03.2021 19:25 Uhr Der THW Kiel ist in der Handball-Bundesliga auf den zweiten Tabellenplatz geklettert. Beim Schlusslicht HSC 2000 Coburg setzte sich der Meister am Mittwochabend souverän mit 37:32 (19:15) durch.

von Johannes Freytag

Die "Zebras" traten in Coburg ohne ihre dänischen Weltmeister-Brüder Niklas und Magnus Landin an, weil Nationalmannschafts-Kollegen positiv getest worden waren. Trotz negativer Tests vom Montag und Dienstag isolierte der Rekordmeister seine beiden Stars vom Team, Trainer Filip Jicha sprach vor der Partie von einer "Vorsichtsmaßnahme".

Dass sich nahezu der gesamte Kieler Kader auf Länderspielreise befunden hatte, war dem Spiel der "Zebras" in der Anfangsphase anzusehen. Nach zehn Minuten lag der Rekordmeister mit drei Toren zurück (5:8). Doch die Norddeutschen fanden danach immer besser in die Partie hinein: Rune Dahmke glich zum 10:10 aus (16.) und in der 23. Minute sorgte Sander Sagosen, mit insgesamt neun Treffern bester THW-Werfer, für einen Fünf-Tore-Vorsprung des Favoriten (17:12). Dank eines gehaltenen Siebenmeters von Dario Quenstedt ging es mit einem 19:15 aus Kieler Sicht in die Pause.

Coburg - Kiel im Stenogramm: Tore Coburg: Billek 8, Zeman 7, Zetterman 5, Sproß 4, Varvne 3, Grozdanic 2/2, Schröder 2, Kelm 1

Kiel: Sagosen 9, Ekberg 5/1, Wiencek 5, Reinkind 4, Dahmke 3, Duvnjak 3, Pekeler 2, Voigt 2, Calvert 1, Horak 1, Sunnefeldt 1, Weinhold 1

Strafminuten: 4 / 4

Kiel im Schongang, Junioren-Coach Calvert trifft

Das Spiel entwickelte sich auch nach Wiederbeginn so, wie es von Anfang an zu erwarten gewesen war. Mit zwei Treffern in Folge baute Patrick Wiencek die THW-Führung auf sieben Tore aus (35./23:16). Die Gastgeber, die vor zehn Tagen eine ganz herbe 22:43-Klatsche beim SC Magdeburg kassiert hatten, steckten trotz der aussichtslosen Lage nicht auf und kamen zwischenzeitlich wieder etwas heran (54./30:35). Am Kieler Sieg gab es jedoch keinen Zweifel mehr, am Ende durfte auch Junioren-Trainer Bevan Calvert wieder mal Bundesliga-Luft schnuppern und noch ein Tor erzielen (57./37:31).

Nordhorn verliert gegen Melsungen

Die HSG Nordhorn-Lingen hat indes eine weitere Heimniederlage kassierte. Gegen die MT Melsungen verloren die Niedersachen 21:29 (9:14) und stehen weiter auf einem Abstiegsplatz. Bester HSG-Werfer war Philipp Vorlicek mit sechs Toren.

