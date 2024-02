TSV Hannover-Burgdorf schlägt TVB Stuttgart und festigt Platz sechs Stand: 29.02.2024 20:38 Uhr Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf bleiben in der Bundesliga in der Erfolgsspur. Gegen den TVB Stuttgart gelang den Niedersachsen beim 33:30 (14:17) der vierte Bundesliga-Sieg in Folge. Die "Recken" festigten damit den sechsten Tabellenplatz.

Hannover-Burgdorf mangelte es am Donnerstagabend nur 48 Stunden nach dem European-League-Duell mit den Rhein-Neckar Löwen bis Mitte des ersten Durchgangs an mentaler und körperlicher Frische. Die Deckung kam häufig einen Schritt zu spät und im Angriff kam die TSV ebenfalls nicht ins Tempo. Das Resultat eines in nahezu allen Bereichen mangelhaften Auftritts war ein 3:9-Rückstand nach zwölf Minuten. So schwach die "Recken" agierten, so überzeugend spielte Stuttgart.

Die "Wild Boys" kompensierten das Fehlen ihrer verletzten Leistungsträger Max Häfner, Jonas Truchanovičius und Lukas Laube überraschend gut und knüpften zunächst nahtlos an ihren Auftritt am vergangenen Spieltag gegen die MT Melsungen (33:31) an. Insbesondere Ex-"Recke" Kai Häfner zeigte an alter Wirkungsstätte eine vorzügliche Leistung.

"Recken" nach Startproblemen mit Aufholjagd

Aber die Niedersachsen kämpften sich zurück in die Partie. Handballerisch war die Vorstellung der Hausherren zwar weiterhin nur bedingt nach dem Gusto von Coach Christian Prokop. Dafür stimmten ab der 15. Minute aber Körperspannung und Konzentration bei der TSV. Zur Pause hatten die Norddeutschen den zwischenzeitlichen Sechs-Tore-Rückstand auf drei Treffer verkürzt und sich so eine ordentliche Ausgangsposition für Abschnitt zwei erarbeitet.

Hannover-Burgdorf mit dem längeren Atem

Und nach dem Seitenwechsel setzten die Gastgeber ihre Aufholjagd sofort fort. Unter dem Riesenjubel der "Recken"-Fans gelang Marian Michalczik in der 41. Minute die erste Führung für das Prokop-Team (21:20). TVB-Trainer Michael Schweikardt zog sofort die Grüne Karte und redete in der Auszeit beruhigend auf seine Schützlinge eine. Nach der kleinen Pause stabilisierten sich die Schwaben wieder. Nun sahen die Zuschauer ein von beiden Seiten sehr intensiv geführtes Duell auf Augenhöhe, in dem sich Stuttgart wieder eine Zwei-Tore-Führung herauswerfen konnte (29:27/51.).

TSV Hannover-Burgdorf - TVB Stuttgart 33:30 (14:17) Tore TSV Hannover-Burgdorf: Kulesch 8, Steinhauser 8/1, Michalczik 6, Uscins 5, Büchner 2, Feise 2, Brozovic 1, Strmljan 1

TVB Stuttgart: D. Fernandez 6/4, Maric 6, K. Häfner 5, Serrano Villalobos 5, Lönn 3, Hanusz 2, Zieker 2, Röthlisberger 1

Zuschauer: 5.334

Doch Hannover stellte erneut eindrucksvoll seine Comeback-Qualitäten unter Beweis. Mit einem 3:0-Lauf zum 30:29 (57.) spielten sich die Norddeutschen vor Beginn der "Crunchtime" in die bessere Position. Als dann auch noch Adam Lönn freistehend den Ausgleich verpasste (58.) und Renars Uscins im Gegenzug auf 31:29 (59.) erhöhte, war die TSV auf die Siegerstraße eingebogen. Großen Anteil daran hatte auch Keeper Simon Gade, der in der Schlussphase mehrfach prächtig parierte.

