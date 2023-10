TSV Hannover-Burgdorf patzt auch gegen Wetzlar Stand: 08.10.2023 18:26 Uhr Die Bundesliga-Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen den bisherigen Tabellenvorletzten HSG Wetzlar verloren die "Recken" am Sonntagabend überraschend mit 30:33 (18:14).

Für die Niedersachsen endete damit eine schwarze Woche, die mit einer deutlichen 26:34-Pleite bei der MT Melsungen ihren Anfang genommen hatte. Es folgten das überraschende Aus im DHB-Pokal beim Zweitligisten SG BBBM Bietigheim (29:31) sowie nun die Niederlage gegen das Kellerkind aus Nordhessen.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle der Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

"Recken" geben Sieben-Tore-Führung aus den Händen

Dabei hatte zunächst alles darauf hingedeutet, dass die Mannschaft von Trainer Christian Prokop gegen Wetzlar ihrer Favoritenrolle gerecht werden würde. Die TSV lag nach 26 Minuten mit sieben Treffern in Führung (17:10) und zeigte bis dahin eine konzentrierte und seriöse Vorstellung. Doch bereits zur Halbzeit war der Vorsprung auf vier Tore zusammengeschmolzen. Das schien zwar immer noch ein gutes Polster gegen den Abstiegskandidaten zu sein. Nach dem Seitenwechsel verloren die "Recken" dann aber mehr und mehr ihre spielerische Linie - und zudem in der Deckung den Zugriff.

TSV Hannover-Burgdorf - HSG Wetzlar 30:33 (18:14) Tore TSV Hannover-Burgdorf: Steinhauser (8/4 Siebenmeter), Büchner (4), Fischer (4), Kulesh (4), Vujovic (3), Uscins (2), Hanne (2), Brozovic (2), Edvardsson (1)

HSG Wetzlar: Rubin (9), Novak (7), Becher (4/2), Fredriksen (3), Klimpke (2), Vranjes (2), Mellegard (2), Cavor (1), Zelenovic (1), Wagner (1), Ejlersen (1)

Zuschauer: 4.902

Die Gäste, die im Pokal sensationell den THW Kiel rausgeworfen hatten, witterten Morgenluft und stellten in den zweiten 30 Minuten wie schon gegen die "Zebras" unter Beweis, dass sie im Klassement unter Wert stehen. Domen Novak brachte die Hessen in der 48. Minute erstmals nach der 7:6-Führung im ersten Abschnitt (11.) wieder in Front (24:23.). Kurz danach war die HSG, bei der Stefan Cavor die Rote Karte sah (50.), sogar auf drei Treffer davongezogen. Die TSV war nicht imstande, sich aus ihrem Tief herauszukämpfen und muss sich nach dieser für sie frustrierenden Woche erst einmal kräftig schütteln.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 08.10.2023 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga