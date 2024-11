TSV Hannover-Burgdorf nur remis beim Aufsteiger Bietigheim Stand: 16.11.2024 20:54 Uhr Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat am Samstagabend überraschend einen Punkt eingebüßt. Beim Liga-Neuling SG BBM Bietigheim reichte es am Samstagabend in einem intensiven Spiel nur zu einem 28:28 (15:15).

von Christian Görtzen

Durch das Remis am zehnten Spieltag hat Hannover-Burgdorf nun 16:4 Punkte auf dem Konto. Im Laufe des Spieltages könnte die Mannschaft von Trainer Christian Prokop vom aktuellen zweiten Tabellenplatz aber noch auf Rang vier zurückfallen. Hannover-Burgdorf hat es durch das Unentschieden auch verpasst, sich für das Aus im DHB-Pokal gegen die SG Flensburg-Handewitt zu rehabilitieren.

Für die Flensburger steht am Sonntag (14 Uhr, im Livestream auf ndr.de und im NDR Fernsehen) das 111. Landesderby beim THW Kiel an.

"Recken" bleiben vor der Pause einiges schuldig

Es war ein holpriger Beginn für die favorisierten Niedersachsen in Bietigheim. In der ansonsten so kompakten Deckung der "Recken" taten sich doch so einige Lücken auf, insbesondere auf der rechten Abwehrhälfte im Zusammenwirken zwischen Marius Steinhauser, Renars Uscins und Lukas Stutzke. Und da in der Offensive gleich drei Würfe an Pfosten und Latte klatschten, unter anderem kurz nach Anpfiff durch Steinhauser per Siebenmeter, lag die als Tabellenzweite in die Partie gegangene TSV nach neun Minuten mit 3:5 hinten.

Das Prokop-Team fand gegen Mitte der ersten Hälfte etwas besser in die Spur. Steinhauser mit schönem Leger über SG-Keeper Daniel Rebmann nach Druckpässen von Torwart Simon Gade und Uscins sowie Justus Fischer vom Kreis stellten eine 11:9-Führung her (18.). Aber: Der Liga-Neuling, bei dem immer wieder Ex-Nationalspieler Julius Kühn gesucht wurde, war damit noch lange nicht abgeschüttelt. Die "Recken" halfen dabei aber auch selbst mit - durch Zeitstrafen und fehlende Konsequenz im Abschluss. Zur Pause stand es aus Sicht der Gäste nur 15:15.

Prokop-Team vergibt zwei Chancen in den Schlusssekunden

Mit Marian Michalczik auf Rückraum Mitte wollten die Norddeutschen das Spiel in die von ihnen gewünschte Richtung lenken. Sie taten sich allerdings auch nach Wiederbeginn trotz der Tore von Uscins (insgesamt elf) weiterhin schwer gegen den Aufsteiger, der es aber auch richtig gut machte und dem Top-Team ein Duell auf Augenhöhe bot. Zehn Minuten vor Schluss stand es 25:25.

SG BBM Bietigheim - TSV Hannover-Burgdorf 28:28 (15:15) Tore SG BBM Bietigheim: Claus 6, Fischer 5, Wolf 5/3, Vlahovic 3, Hermann 2, Strosack 2, de la Pena 2, Nicolaus 1, Pfeifer 1, Wiederstein 1

Tore TSV Hannover-Burgdorf: Uscins 11/2, Fischer 7, Kulesch 3, Poulsen 2, Steinhauser 2, Edvardsson 1, Gerbl 1, Stutzke 1

Zuschauer: 2.724

Strafminuten: 4 / 8

Und eines zeigte sich nun: Die "Recken" taten sich zunehmend schwer, Rebmann zu überwinden. Unter anderem scheiterte Uscins per Siebenmeter an ihm (53.). Und so lag Hannover-Burgdorf sechs Minuten vor Ultimo mit zwei Toren (25:27) zurück. Aber: Fischer und Uscins glichen wieder aus. Es wurde packend in den Schlusssekunden: Einen Angriff der SG blockten die Gäste, doch Hannovers

Uladzislau Kulesh scheiterte im Gegenzug, und nach erneuter Balleroberung vergab erneut Kulesh die Chance.

Beim letzten Wurfversuch der "Recken" nach Gegenstoß wurde zudem der Abwehrversuch von Bietigheims Juan de la Pena untersucht. Das Schiedsrichtergespann stellte jedoch kein Fehlverhalten fest und beendete das Spiel. Das Remis war aber letztlich auch ein gerechtes Ergebnis.

