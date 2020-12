TSV Hannover-Burgdorf feiert klaren Heimsieg Stand: 03.12.2020 20:32 Uhr Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf kann doch noch gewinnen. Die Niedersachsen setzten sich am Donnerstagabend mit 31:25 (14:12) gegen Frisch Auf Göppingen durch.

von Christian Görtzen

Als die Schlusssirene durch die Arena dröhnte, genossen die "Recken" den Augenblick. Endlich hatten sie die ersehnte Wende der sportlichen Talfahrt vollzogen - nach all den unnötigen Unentschieden gegen den Bergischen HC, Eulen Ludwigshafen und zuletzt bei TuSEM Essen. Erstmals seit dem 8. Oktober (27:23 gegen Coburg) feierten TSV-Trainer Carlos Ortega und sein Team wieder einen Sieg. Der Erfolg in der Nachholpartie des siebten Spieltages war ungefährdet. Hannover-Burgdorf weist nun 9:9 Punkte vor.

Ortega schenkt Talenten das Vertrauen

Mit einem Geburtstagskind auf der Spielmacherposition - Eigengewächs Veit Mävers wurde am Donnerstag 20 Jahre alt - gelang den Niedersachsen ein guter, konzentrierter Start in die Partie. Beide Abwehrreihen offenbarten in der Anfangsphase so einige Lücken, die TSV nutzte diese aber etwas besser als Frisch Auf. Rechtsaußen Johan Hansen traf in der elften Minute mit einem herrlichen Dreher zum 9:6.

Bald darauf stellte Ortega ein weiteres Mal unter Beweis, wie viel Vertrauen er in die TSV-Talente hat: Er brachte den erst 17 Jahre alten, 118 kg schweren Kreisläufer Justus Fischer. Für die "Recken" wäre zur Pause mehr drin gewesen als eine 14:12-Führung. Unter anderem nutzte der ansonsten so sichere Siebenmeterschütze Hansen zwei Strafwürfe nicht zu Toren aus.

Hannover-Burgdorf zieht Göppingen davon

Nach der Pause ließen sich die Norddeutschen auch von einigen deutlich zu vernehmenden technischen Problemen mit der Sirene nicht aus der Ruhe bringen. Die "Recken" bauten ihre Führung kontinuierlich aus, Ivan Martinovic erzielte das 23:15 (45.). Und anders als so häufig zuletzt behielten die Norddeutschen auch in der Schlussphase die Ruhe. Spätestens mit dem 28:20 (54.) durch Martin Feise war die Partie entschieden.

TSV Hannover-Burgdorf - Frisch Auf Göppingen 31:25 (14:12) Tore Hannover-Burgdorf: J. Hansen 6/1, Feise 5, Jönsson 5, Kuzmanovski 5/1, Martinovic 5, Brozovic 2, Cehte 2, Mävers 1

Tore Göppingen: Heymann 6, Schiller 4/3, Bagersted 3, Smarason 3, Goller 2/1, Kozina 2, Rentschler 2, Hermann 1, Kneule 1, Zelenovic 1

Strafminuten: 4 / -

