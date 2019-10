Stand: 11.10.2019 12:50 Uhr

THW vor Topspiel bei Vardar Skopje im Stress von Jan Kirschner, NDR.de

Siege genießen können Sportler in diesem Rhythmus sicher nicht. Mehrfach muss der THW Kiel in der Hinrunde donnerstags in der Handball-Bundesliga und nur 45 Stunden später in der Champions League anreten. So auch in dieser Woche. Nach dem Sieg gegen die HSG Nordhorn-Lingen stieg der deutsche Rekordmeister bereits am Freitag in den Flieger, um sich am Sonnabend um 17.30 Uhr im Spitzenspiel der europäischen Königsklassen-Staffel B bei Vardar Skopje zu behaupten. "Wir erwarten ein intensives Spiel in einer besonderen Atmosphäre", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi: "Genau deshalb freuen wir uns auf die Champions League."

Beim Abend-Training am Freitag schnuppern die "Zebras" schon einmal ins Sport-Center "Jane Sandanski", wo sie letztmals im April 2018 spielten. Damals siegte der THW mit 28:27, scheiterte aber wegen einer Niederlage im Hinspiel ganz knapp im Viertelfinale und verabschiedete sich für eine Saison aus dem wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb.

Seitdem ist in Nordmazedonien viel passiert. Ein russischer Mäzen schraubte sein Engagement zurück, eine große Fluktuation unter den Spielern folgte. Dennoch war Vardar Skopje stark genug, um im Frühjahr zum zweiten Mal die Champions League zu gewinnen. Und jetzt ist die Mannschaft, der unter anderem der ehemalige THW-Rückraumakteur Christian Dissinger angehört, mit Siegen in Montpellier, gegen Porto und in Zaporozhye gestartet.

THW-Coach Filip Jicha hatte am Donnerstag einige seiner Leistungsträger wie Niklas Landin, Domagoj Duvnjak, Niclas Ekberg und Magnus Landin komplett oder weitgehend geschont. Der Rest brauchte eine Halbzeit Anlauf, um Nordhorn zu distanzieren. "Wenn ein so schweres Spiel ein paar Stunden später in Skopje ansteht, bekommt man es wohl nicht völlig aus den Köpfen", meinte Jicha. "Gegen Skopje reichen nicht 30 Minuten, wir müssen die kompletten 60 Minuten voll da sein", forderte Ekberg. Bis auf Linkshänder Steffen Weinhold (Fußverletzung) sind alle Mann an Bord.

