THW-Torwart Wolff für Wahl zum Welthandballer nominiert Stand: 06.03.2025 16:15 Uhr Nationaltorhüter Andreas Wolff vom deutschen Rekordmeister THW Kiel ist für die Wahl zum Welthandballer des Jahres 2024 nominiert worden. Seine Konkurrenten sind der Däne Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin und der Spanier Alex Dujshebaev (Kielce/Polen).

In die Wahl fließt zu einem Drittel das Ergebnis einer Fan-Abstimmung ein. Sie wird am Freitag (12 Uhr) auf der Website der IHF freigeschaltet und läuft bis zum 24. März. Darüber hinaus bestimmen ein Komitee sowie die Nationaltrainer der Teilnehmer an den Olympischen Spielen 2024 den Sieger.

Däne Gidsel kann Titel verteidigen

Bewertet werden die Leistungen des abgelaufenen Jahres. Dabei gewann der 26 Jahre alte Gidsel mit Dänemark olympisches Gold und bezwang dabei im Finale Deutschland mit Keeper Wolff, das überraschend das Endspiel erreicht hatte. Gidsel wurde zudem bei den Spielen in Paris als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet und holte mit Dänemark EM-Silber. Der 26-Jährige hat bereits im vergangenen Jahr die Wahl zum Welthandballer gewonnen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga THW Kiel