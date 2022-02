THW Kiel wieder auf Reisen: In Lillehammer gegen Elverum Stand: 15.02.2022 10:08 Uhr Der Reisestress des deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel hält an. Am Donnerstag gastieren die "Zebras" in der Champions League bei Elverum Handball in Norwegen. Es ist das vierte von fünf Auswärtsspielen in Folge.

von Jan Kirschner

"Das ist schon eine besondere Situation. Trotzdem sind wir es irgendwie gewohnt und wir haben in puncto Reise-Organisation so geplant, dass die Strapazen so gering wie möglich sind", sagteTHW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi vor der Partie, die um 18.45 Uhr angeworfen wird.

In der Vorrunden-Gruppe A der europäischen Königsklasse liegen die Kieler derzeit auf Rang vier - drei Punkte hinter Montpellier, jeweils einen hinter Aalborg und Szeged. Dieses Quartett streitet um die ersten beiden Plätze, die den Direkteinzug ins Viertelfinale garantieren und das Überspringen des Achtelfinals ermöglichen.

10.000 Fans in Lillehammer erwartet

Elverum hat bereits einen Rückstand von fünf Zählern auf die Norddeutschen, freut sich aber auf ein großes Event. Für die Partie gegen den THW mit seinen beiden norwegischen Stars Sander Sagosen und Harald Reinkind zog der Club nach Lillehammer in die riesige Hakon Hall und rechnet mit 10.000 Zuschauern.

"Das wird eine tolle Atmosphäre", glaubt Elverums Kapitän Thomas Solstad. "Zum Glück haben wir von den Behörden die Erlaubnis bekommen, die Halle zu öffnen und zu füllen." In Norwegen sind praktisch alle Beschränkungen der Corona-Pandemie aufgehoben.

Weiter ohne Jicha und Pekeler

Im September lieferten sich beide Teams ein Schützenfest, das die Kieler mit 41:36 erfolgreich gestalteten. Große Zufriedenheit löste der Sieg allerdings nicht aus. "Unsere Abwehr hat leider nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hatte", meinte damals Filip Jicha.

Dieses Mal fehlt der Coach wegen einer Corona-Infektion und wird von seinem Assistenten Christian Sprenger vertreten. Auch auf Kreisläufer Hendrik Pekeler müssen die Kieler wegen eines positiven Covid-19-Tests verzichten. Torwart Niklas Landin hingegen ist bereits wieder aus der Isolation entlassen und hat am Wochenende beim 26:24 beim Bergischen HC wieder gespielt.

THW-Interesse an Elverums Johansson?

Besonders interessant scheint für den THW ein Akteur auf der Gegenseite zu ein: Laut norwegischen Medien steht der Halblinke Eric Johansson vor dem Sprung nach Kiel. Im Hinspiel traf der 21 Jahre alte schwedische Europameister sieben Mal.

