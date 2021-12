Meisterschaft ade? THW Kiel verliert, Flensburg-Handewitt nur remis Stand: 19.12.2021 18:11 Uhr Die schleswig-holsteinischen Spitzenclubs haben im Kampf um die deutsche Handball-Meisterschaft herbe Rückschläge erlitten. Der THW Kiel verlor am Sonntag 27:29 (9:12) bei Angstgegner HSG Wetzlar, die SG Flensburg-Handewitt kam bei der HBW Balingen-Weilstetten nur zu einem 23:23 (13:14).

von Christian Görtzen

Damit sind für beide Teams die Hoffnungen auf den Titelgewinn nochmals geringer geworden - zumal Spitzenreiter SC Magdeburg schon am Sonnabend mit 27:24 beim Bergischen HC gewonnen hatte und nun 30:0 Punkte vorweist. Kiel hat nun 24:8 Zähler, Flensburg-Handewitt 23:7 Punkte. Für den THW war es die sechste Niederlage in den vergangenen elf Bundesligaspielen gegen Wetzlar.

Kieler scheitern oft an Klimpke

Die Anfangsphase in Wetzlar stand im Zeichen der Torhüter. Bei den Kielern war Niklas Landin sofort ein Rückhalt, und auf der anderen Seite zeigte Till Klimpke, warum er es mit seinen 23 Jahren bis in die deutsche Nationalmannschaft gebracht hat. Unter anderem parierte der 1,98-Meter-Hüne nach acht Minuten einen Siebenmeter von Niclas Ekberg. Erinnerungern wurden wach an die Partie aus dem Oktober des vergangenen Jahres, als Klimpke die Kieler reihenweise entnervte und maßgeblich dazu beitrug, dass die "Zebras" letztlich ein 22:31-Debakel erlebten.

Wetzlar - Kiel im Stenogramm Tore Wetzlar: Novak 5, Nyfjäll 5, Cavor 3, Holst 3/3, Mellegard 3, Rubin 3, Forsell Schefvert 2, Fredriksen 2, Danner 1, Feld 1, T. Klimpke 1

Tore Kiel: Sagosen 9, Ekberg 5/1, Wiencek 5, Duvnjak 4, M. Landin 2, Dahmke 1, Weinhold 1

Zuschauer: 1.250

Strafminuten: 6 / 6

Diesmal bildeten seine Paraden die Basis dafür, dass die HSG nach 25 Minuten mit 11:8 führte. Jicha reagierte wenig später darauf und nahm eine Auszeit. Eine umgehende Besserung stellte sich aber nicht ein, zur Pause lag der Rekordmeister mit 9:12 zurück.

"Zebras" kämpfen - aber vergeblich

Bitter wurde es aus Sicht der Kieler in der 36. Minute: Zunächst hielt Klimpke einen Wurf von Harald Reinkind mit seinen Händen fest, und dann warf er den Ball umgehend zum 16:12 ins leere THW-Tor. Die Kieler kämpften sich bis auf 26:27 (57.) heran, doch dann unterliefen ihnen bei zwei Angriffen in Folge technische Fehler. Die HSG nutzte diese Schwächephase aus, Magnus Frederiksen traf zum 29:27-Endstand.

SG Flensburg-Handewitt lässt nach 5:0-Lauf stark nach

Nach knapp elf Minuten war die Stimmung bei Maik Machulla, dem Trainer der SG Flensburg-Handewitt, nicht wirklich prächtig. Sein Team lag beim Tabellenvorletzten Balingen-Weilstetten mit 5:7 zurück. Auf eine Auszeit verzichtete der gebürtige Greifswalder aber - in der Hoffnung, dass seine Spieler auch mit einigen Anweisungen von der Seitenlinie in die Spur finden würden. Und dieser Plan ging zunächst prächtig auf: Dank eines 5:0-Laufes - darunter waren gleich drei Tore des dänischen Nationalspielers Mads Mensah Larsen - gingen die Schleswig-Holsteiner mit 10:7 in Führung (18.).

Balingen-Weilstetten - Flensburg im Stenogramm: Tore Balingen: Lipovina 6/2, Zintel 5, Schoch 4, Strosack 3, Heinzelmann 2, Nothdurft 2, Beciri 1

Tore Flensburg: Larsen 8, Gottfridsson 5, Golla 3, Einarsson 2, Svan 2, Hald 1, Mensing 1, Semper 1

Zuschauer: 750

Strafminuten: 8 / 8

Es fehlte allerdings an Nachhaltigkeit. Die SG ließ es in der Folge bedenklich schleifen, und das nutzten die "Gallier". Nach 25 Minuten glichen sie zum 11:11 aus, zur Pause führten sie sogar mit 14:13.

Larsens Tor wird nicht anerkannt

Der Start in Hälfte zwei misslang den Flensburgern gründlich, nach 41 Minuten hieß es 15:19. Doch die SG kämpfte sich heran, auch dank der Paraden von Benjamin Buric. Neun Minuten vor dem Ende der Partie glich Jim Gottfridsson zum 20:20 aus. Die letzten Sekunden wurden dramatisch. Vladan Lipovina glich für Balingen zum 23:23 aus, doch dann traf Larsen nach "schneller Mitte" ins leere Gehäuse der Gastgeber. Der Ball passierte vor der Schlusssirene die Torlinie. Dem vermeintlichen Siegtreffer der SG versagten die Schiedsrichter aber wegen eines technischen Fehlers die Anerkennung.

