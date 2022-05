THW Kiel und Flensburg siegen in Nachholspielen Stand: 26.05.2022 20:46 Uhr Der THW Kiel hat im Nachholspiel der Handball-Bundesliga am Donnerstag den TuS N-Lübbecke mit 32:23 (13:7) besiegt. Die SG Flensburg-Handewitt gewann zudem im Fernduell um einen möglichen Champions-League-Platz beim TVB Stuttgart mit 28:26 (13:15).

Beide Partien waren wegen der Viertelfinalbegegnungen der Nordclubs in der Champions League verschoben worden. Der THW verhinderte damit am Himmelfahrtstag die vorzeitige Meisterschaft des SC Magdeburg. Der Rückstand auf den Tabellenführer beträgt bei drei ausstehenden Partien weiterhin sechs Punkte.

Gegen das Tabellenschlusslicht TuS N-Lübbecke waren die "Zebras", bei denen Starspieler Sander Sagosen bester Werfer (9 Tore) war, in allen Belangen überlegen und revanchierten sich für die 25:29-Hinspielniederlage. "Filip musste uns vor dem Spiel nicht sehr heiß machen", sagte Patrick Wiencek dem NDR in Anspielung auf die Pleite gegen Lübbecke zuvor.

Kiel dominiert ungleiches Duell

Der THW dominierte das Geschehen von Beginn an nach Belieben. Nach zehn Minuten erspielten sich die "Zebras" erstmals eine Fünf-Tore-Führung (7:2) und konnten es sich in der Folge leisten, personell zu rotieren. In der 26. Minute kassierte Magnus Landin die Rote Karte, nachdem der Däne Gäste-Keeper Aljoša Rezar beim Siebenmeter mitten im Gesicht traf. Die Kieler steckten aber auch dies gut weg und konnten sich zudem auf ihre Torhüter Niklas Landin und Dario Quenstedt verlassen, der nach seiner Einwechslung starke Paraden zeigte.

Für die Gäste ist die 17. Niederlage gleichbedeutend mit dem so gut wie sicheren Abstieg. Bei noch drei ausstehenden Spielen hat der TuS sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Kiel hat im Kampf um Platz zwei gute Karten: "Wenn wir weiter so akribisch arbeiten, kommt keiner mehr an uns vorbei", sagte Wiencek. Und ergänzte zum Saison-Endspurt: "Wir wollen alle drei Spiele gewinnen."

Flensburg dreht Partie in Stuttgart

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle muteten die Flensburger ihren Fans am Donnerstag zu. Der Viertplatzierte der Liga tat sich bei den Schwaben lange schwer. Nach einer guten Anfangsphase inklusive 6:2-Führung nach zehn Minuten kippte die Partie Mitte der ersten Halbzeit in Richtung der Gastgeber, die mit einer verdienten Führung in die Pause gingen.

Auch in der 34. Minute lagen die Norddeutschen noch mit 13:17 im Hintertreffen, ehe sie zum Schlussspurt ansetzten. Stark spielten bei der SG zwei Dänen: Torhüter Kevin Möller kam auf 14 Paraden, Linksaußen Emil Jakobsen erzielte elf Treffer. Flensburg hält auf Rang vier (48:14) den Anschluss zum Tabellendritten Füchse Berlin (50:12) und darf weiter hoffen, an den Hauptstädtern vorbeizuziehen, auf die sie am letzten Spieltag treffen.

Resthoffnung auf die Champions League

Bei der SG besteht eine Resthoffnung, sich eventuell doch noch für die Champions League zu qualifizieren. Noch hat die Europäische Handballföderation (EHF) nicht darüber entschieden, wie für die Königsklassensaison 2022/23 mit den Startplätzen des suspendierten HC Brest aus Belarus und des HC Saporischschja aus der Ukraine umgegangen wird. Allerdings gilt ein dritter Startplatz für Deutschland als unwahrscheinlich.

