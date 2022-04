THW Kiel und Flensburg-Handewitt siegen, "Recken" punkten in Berlin Stand: 10.04.2022 17:51 Uhr Der THW Kiel hat am Sonntag in der Handball-Bundesliga mühevoll mit 30:27 (13:14) beim TSV GWD Minden gewonnen. Die SG Flensburg-Handewitt besiegte souverän den TuS N-Lübbecke mit 30:19 (14:9), der TSV Hannover-Burgdorf gelang mit einem 32:32 (15:13) in Berlin eine Überraschung. Die "Recken" halfen mit dem Remis bei den Füchsen auch den Kielern und Flensburgern im Kampf um einen Champions-League-Platz.

von Christian Görtzen

Ohne ihren norwegischen Rückraumspieler Sander Sagosen lief für die Kieler im Spiel beim Drittletzten Minden wenig. Das spiegelte sich nach 22 Minuten im Zwischenergebnis wider: 8:12 hieß es aus Sicht des deutschen Rekordmeisters. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha musste deutlich zulegen, und tat das auch. Durch einen 4:0-Lauf glich Kiel zum 12:12 aus. Zur Pause hieß es allerdings 13:14.

TSV GWD Minden - THW Kiel 27:30 (14:13) Tore Minden: Staar 5, Grebenc 4, Meister 4, Zeitz 4, Darmoul 3, Janke 2, Urban 2/1, Jukic 1, Korte 1, Vignjevic 1

Tore Kiel: Duvnjak 6, Reinkind 6, Ekberg 5/3, Weinhold 5, Dahmke 3, Pekeler 3, M. Landin 1/1, Zarabec 1 Zuschauer: 2.136

Strafminuten: 10 / 6

Auch nach Wiederbeginn blieb es eine schwierige Aufgabe für die Schleswig-Holsteiner, die nach 38 Minuten mit 16:19 hinten lagen. Wieder waren die Norddeutschen gefordert, und sie lieferten erneut. Diesmal führte ein 5:0-Lauf zu einer 21:19-Führung. Als zweieinhalb Minuten vor der Sirene beim Stand von 28:26 ein Wurf der Gastgeber das Tor verfehlte, war die Entscheidung gefallen.

SG Flensburg-Handewitt ohne Mühe

Mit dem Erfolgserlebnis in der Champions League gegen Szeged im Rücken kamen die Flensburger in ihrem Heimspiel gegen den Tabellenletzten TuS N-Lübbecke schon bald zu einer beruhigenden Führung. Angetrieben von ihrem schwedischen Spielmacher Jim Gottfridsson setzte sich die SG über 6:3 (14.) bis auf 11:5 (22.) ab. Zur Pause war der Vorsprung beim 14:9 noch immer komfortabel. Und auch nach dem Seitenwechsel geriet der Erfolg nicht mehr in Gefahr. Flensburg siegte letztlich mühelos. Erfolgreichster Flensburger war Hampus Wanne mit zwölf Toren.

SG Flensburg-Handewitt - TuS N-Lübbecke 30:19 (14:9) Tore Flensburg-Handewitt: Wanne (12/5), Sottfridsson (4), Sogard (4), Svan (4), Einarsson (2), Golla (2), Steinhauser, Lindskog

Tore N-Lübbecke: Baumgärtner (6), Petrovsky (4), Heiny (4), Skroblien (2/2), Strosack (2), Finn-James für Lübbecke

Zuschauer: 4.214

TSV Hannover-Burgdorf überrascht in Berlin

Die "Recken" mussten in Berlin ohne ihren Chefcoach Christian Prokop (Corona-Infektion) auskommen. Co-Trainer Heidmar Felixson übernahm, unterstützt wurde er an der Seitenlinie vom Sportlichen Leiter Sven-Sören Christophersen. Und es ging gleich gut los. Nach fünf Minuten sorgte Ilija Brozovic für das 5:2. Und die Niedersachsen hielten das Niveau. Zur Pause führten sie mit 15:13. Die Niedersachsen zeigten auch im zweiten Abschnitt eine starke Leistung, hielten das Spiel bis zum Ende offen - und kamen verdient zu einem Punktgewinn. Zwei Sekunden vor dem Ende gelang der Treffer zum 32:32.

Füchse Berlin - TSV Hannover-Burgdorf 32:32 (13:15) Tore Berlin: Lindberg (11/8), Vujovic (4), Drux (3), Marsenic (3), Wiede (3), Holm (3), Andersson (3), Morros de Argila, Matthes

Tore Hannover-Burgdorf: Hansen (9/4), Kuzmanovski (7), Brozovic (6), Cehte (4), Pevnov (2), Mävers (2), Feise (2)

Zuschauer: 5.886

HSV Hamburg verpatzt Beginn komplett

Der HSV Hamburg unterlag der HBW Balingen-Weilstetten mit 29:34 (13:19). Drei Tage nach dem furiosen Sieg bei den Rhein-Neckar Löwen lief für den HSVH im Heimspiel gegen Balingen-Weilstetten zu Beginn nichts. Viele Unkonzentriertheiten führten zu Ballverlusten, die von den Gästen konsequent bestraft wurden. Nach einer Viertelstunde hieß es 4:12. Balingen traf nach Belieben. Kurz darauf kam Jonas Maier für Johannes Bitter ins Tor. Dennoch waren es wenig später zehn Tore Unterschied (6:16, 18.) und zur Pause sechs (13:19). Hamburg mühte sich in der zweiten Hälfte, dem Spiel eine Wende zu geben. Doch es gelang nicht.

HSV Hamburg - HBW Balingen-Weilstetten 29:34 (13:19) Tore HSV Hamburg: Wullenweber 5, Mortensen 4, Theilinger 4, Axmann 3, Bauer 3, Forstbauer 3, Walullin 3, F. B. Andersen 2, M. Späth 2

Tore Balingen-Weilstetten: Lipovina 9/3, Strosack 7, Heinzelmann 6, Schoch 5, Nothdurft 4, Zintel 2, Ingason 1

Zuschauer: 2.884



