THW Kiel und Flensburg-Handewitt: Re-Start ins Titelrennen Stand: 10.02.2022 08:05 Uhr Zehn Tage nach der von Corona-Fällen geprägten Handball-EM legt die Bundesliga wieder los. Titelverteidiger THW Kiel startet heute beim TVB Stuttgart, die SG Flensburg-Handewitt beim Tabellenfünften HSG Wetzlar in die Restsaison.

Die Bilanz spricht eine deutliche Sprache. In den vergangenen 20 Jahren wurde 17 Mal im Norden der Gewinn der deutschen Handball-Meisterschaft gefeiert. In erster Linie in Kiel, dreimal an der Flensburger Förde und einmal beim HSV Hamburg. Ansonsten ging die Schale nur einmal in den Westen (TBV Lemgo) und zweimal in den Süden (Rhein-Neckar Löwen). Ist nun der Osten durch den SC Magdeburg wieder dran, so wie zuletzt 2001?

Kiel und Flensburg werden aller Voraussicht nach nur dann noch eine Chance auf den Titel haben, wenn sie sich in den restlichen 16 respektive 17 Saisonspielen keinen Ausrutscher mehr erlauben. Schon mit einer Niederlage dürfte alles dahin sein.

Kiel und Flensburg mit deutlichem Rückstand auf Magdeburg

Vor dem Bundesliga-Restart, der für die beiden Top-Clubs aus Schleswig-Holstein heute (19.05 Uhr) beginnt, spricht alles für Magdeburg. Der SCM steht mit 34:2 Punkten in der Tabelle ganz oben, dahinter folgen Titelverteidiger Kiel (28:8) und Flensburg (27:7). Noch dazu haben die Sachsen-Anhalter das leichtere Restprogramm. Bei allen drei Konkurrenten im Kampf um die Meisterschaft - neben Kiel und Flensburg sind das die Füchse Berlin (25:9) - hat der SCM bereits gespielt.

Der THW hat sich zumindest schon einmal durch den Sieg im Pokal-Viertelfinale bei den Rhein-Neckar Löwen und dem damit verbundenen Einzug ins Final Four (Halbfinalgegner ist der Sieger aus TBV Lemgo Lippe gegen MT Melsungen) Mut für die extrem schwierige Mission Titelverteidigung in der Bundesliga geholt.

"Recken" gegen HSV Corona-bedingt ausgefallen

"Am meisten gefreut hat mich, mit welcher tollen Laune die Jungs das Spiel bestritten haben. Das ist mit das Schwierigste nach einer EM-Pause", sagte THW-Trainer Filip Jicha. Der Erfolg in Heidelberg gelang sogar ohne zwei Stützen des Teams: Weltklasse-Torhüter Niklas Landin und Rückraumspieler Harald Reinkind befanden sich in Isolation.

Corona bleibt weiterhin ein Thema. Sechs Nationalspieler aus dem Kieler Team hatten sich während der EM mit Omikron infiziert. Die SG gab am Sonntag bekannt, dass sich zwei Spieler mit positiven Corona-Testergebnissen zurückgemeldet hätten, ohne die Namen zu nennen. Und das Spiel zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und dem HSV Hamburg fiel aufgrund von Corona-Fällen bei den Niedersachsen aus. So starten die "Recken" erst am Sonntag in Flensburg in die Restsaison und die Hamburger zu Hause gegen Berlin.

HBL zuversichtlich für die weitere Saison

Trotz dieser Corona-Sorgen ist vor dem Restart der Bundesliga von Panik nichts zu spüren. "Die aktuelle Situation ist vollkommen im Rahmen", sagte Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga (HBL). Man rechne zwar mit weiteren Spielausfällen. Die Angst vor ständig neuen Infektionen und weiteren Restriktionen ist bei den Bossen aber einem leisen Optimismus gewichen. Das Krisenmanagement werde sich mit Sicherheit zwar noch ein Jahr fortsetzen, sagte Bohmann, "aber wir sehen, dass sich die Lage allmählich entspannt".

"Wir gehen davon aus, dass wir den Scheitelpunkt sehr bald erreicht haben werden." HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann

Die schrittweisen Zuschauerzulassungen in den Arenen sollen erst der Anfang sein. "Wir waren im Rahmen, der uns von der Politik vorgegeben wurde, immer optimistisch. Jetzt gehe ich davon aus, dass schon im März viele von den Einschränkungen wegfallen werden", so Bohmann.

Crunchtime in der Champions League

Die Clubs haben so oder so ein Mammutprogramm vor der Brust. Sieben Spiele müssen die Kieler im Februar noch absolvieren. Dabei geht es auch um wichtige Punkte in der Champions League gegen das norwegische Team aus Elverum sowie Gruppen-Primus Montpellier HB. Der THW hat bei drei Punkten Rückstand auf die Franzosen noch gute Chancen, das Final Four der Champions League in Köln zu erreichen.

Flensburg tritt im Februar in der "Königsklasse" gegen Kielce und gegen Paris Saint Germain an. In diesen Duellen wird sich wie beim THW Kiel entscheiden, ob die SG noch Chancen auf das Endturnier im Juni haben wird.

