THW Kiel startet in die Saisonvorbereitung Stand: 04.08.2021 18:52 Uhr Zwei Tage nach der SG Flensburg-Handewitt ist auch der deutsche Handballmeister THW Kiel in die Saisonvorbereitung eingestiegen. Wie der Landesrivale noch ohne die Olympiafahrer.

Zunächst standen am Mittwoch die traditionellen Laktattests mit Laufeinheiten und Blutabnahmen auf dem Programm. 38 Tage nach der Meisterfeier musste THW-Coach Filip Jicha dabei auf die Schweden Niklas Ekberg und Mattias Andersson, die Dänen Niklas und Magnus Landin, die Norweger Sander Sagosen und Harald Reinkind sowie die deutschen Nationalspieler Steffen Weinhold und Hendrik Pekeler verzichten, die mit ihren Teams bei den Olympischen Spielen in Tokio antreten. Wobei lediglich die Landin-Brüder noch im Turnier sind, die übrigen THW-Profis schieden am Dienstag in ihren Viertelfinalpartien aus.

Keine Neuzugänge, aber Bilyk wieder fit

Oskar Sunnefeldt (Leipzig), Malte Voigt (TSV Altenholz) sowie Bevan Calvert (Co-Trainer der zweiten Mannschaft) und Andersson (Torwarttrainer) werden in der kommenden Saison nicht mehr für die "Zebras" auflaufen, die noch keine Neuverpflichtung unter Vertrag genommen haben. Dabei wird es aller Voraussicht auch bleiben, wie Sportchef Viktor Szilagyi erklärte. Lediglich bei Verletzungen würde man entsprechend reagieren.

Dafür kann Nikola Bilyk getrost als "Neuzugang" bezeichnet werden. Der Österreicher verpasste wegen eines Kreuzbandrisses die gesamte Saison, steht jetzt aber vor seinem Comeback. "Ich habe sehr sehr lange auf diesen Moment gewartet, endlich komplett mit der Mannschaft zu trainieren", sagte der 24 Jahre alte Rückraumspieler dem NDR: "Ich genieße den Moment in vollen Zügen und bin froh, wieder dabei zu sein."

Testspiel in Ungarn bei Veszprém

Vom 20. bis 27. August hält der THW-Tross sein Trainingslager in Österreich ab, es folgen ein Testspiel im ungarischen Veszprém sowie gegen den TSV Altenholz, ehe am 4. September der Supercup ansteht - mit der Chance auf die Revanche für die Halbfinal-Niederlage gegen den späteren Pokalsieger TBV Lemgo. In der Bundesliga starten die Kieler am 8. September mit einem Heimspiel gegen Balingen-Weilstetten, das erste Landesderby gegen Flensburg findet am 19. September in Kiel statt.

