THW Kiel siegt beim HC Zagreb und steht (wohl) im Viertelfinale Stand: 03.03.2022 22:46 Uhr Die Handballer des THW Kiel sind mit ihrem letzten Vorrundenspiel auf Rang zwei der Champions-League-Gruppe A gesprungen. Das Team von Trainer Filip Jicha siegte beim HC Zagreb 28:27 (12:15), muss aber noch auf eine Entscheidung der EHF warten.

von Florian Neuhauss

Fünf Minuten vor dem Ende der Partie dröhnte bei einer Auszeit von THW-Coach Filip Jicha der "Highway to Hell" aus den Arena-Boxen. Mit 26:26 stand das Königsklassen-Duell auf des Messers Schneide. Der Tscheche versuchte, seinem insgesamt fahrig wirkenden Team noch eine Portion Selbstvertrauen zu geben. Und Kiel ging in Führung. Aber ausgerechnet Superstar Sander Sagosen leistete sich eine Minute vor dem Ende beim Abschluss einen Schrittfehler. Statt 28:26 stand es kurz darauf wieder unentschieden. Doch Harald Reinkind traf mit dem letzten Wurf zum Sieg.

Nun ist die Europäische Handballföderation gefragt. Kiels zweite Begegnung mit Brest am letzten Spieltag fällt aus, weil der belarussische Club ausgeschlossen worden ist. Die EHF hat jedoch noch nicht bekannt gegeben, was das für die Tabelle bedeutet. Allerdings wären die Schleswig-Holsteiner sowohl bei einer Annullierung aller Brest-Spiele als auch bei einer Sieg-Wertung der abgesagten Partie nicht mehr von Rang zwei zu verdrängen. Damit würden sie sich die Play-offs im Achtelfinale ersparen.

Zagreb verwickelt THW in ein wildes Spiel

Der stark ersatzgeschwächte THW (ohne Niklas Landin, Rune Dahmke, Nikola Bilyk und Niclas Ekberg) kam in der kroatischen Hauptstadt gut ins Spiel. Domagoj Duvnjak traf zum 3:1 (5.), Pavel Horak zum 5:2 (8.). Die "Zebras" ließen sich in der Folge vor 1.721 Zuschauern jedoch auf ein wildes Spiel ein - und zunächst behielt nur Zagreb kühlen Kopf. Ivan Cupic glich in der 13. Minute zum 6:6 aus. Und just als die Kieler in Überzahl spielten, traf David Mandic gleich zweimal nach leichten Ballverlusten per Tempogegenstoß - die Hausherren führten 9:6 (16.).

Stenogramm: Zagreb - Kiel 27:28 (15:12) Tore für Zagreb: Mandic 8, Cupic 5/1, Klarica 3, Obranovic 3, Leimeter 2, Musa 2, Vistorop 2, Gojun 1, Sipic 1

Tore für Kiel: Duvnjak 5, Reinkind 5, Sagosen 4, Wiencek 4, Pekeler 3, M. Landin 2/2, Zarabec 2, Ehrig 1, Horak 1, Weinhold 1

Schiedsrichter: Radojko Brkic / Andrei Jusufhodzic (Österreich)

Strafminuten: 10 / 8

Zuschauer: 1.721

Doch auch Zagreb zeigte Nerven. Nach dem nächsten Ballverlust des THW warf Luka Klarica von der Mittellinie aufs leere Tor - vorbei. Und Patrick Wiencek verkürzte danach aus Kieler Sicht auf 10:11 (24.). Das Hallo-Wach für die Schleswig-Holsteiner war dies aber noch immer nicht. Zur Pause waren es wieder drei Treffer Rückstand.

Kiel kämpft sich zurück und verlässt den "Highway" noch

Kiel musste sich steigern - und anscheinend fand Trainer Jicha die richtigen Worte. Die Angriffe liefen nun flüssiger. Und Dario Quenstedt wurde zu einem Faktor: Vier Würfe parierte der THW-Torhüter hintereinander - und auf der anderen Seite waren alle Abschlüsse drin. Hendrik Pekeler brachte den THW in der 40. Minute wieder in Führung (19:18).

Aber Zagreb fing sich und hielt den Kielern auch Stand, als die es mit zusätzlichem Feldspieler und Pekeler und Patrick Wiencek gemeinsam am Kreis versuchten. Hinzu kamen Fehlwürfe von Duvnjak, der beim Stand von 20:19 am leeren Tor vorbeiwarf (43.), und einige Schiedsrichter-Entscheidungen, die Jicha schier zur Weißglut trieben. Trotzdem jubelten schließlich die Kieler, die mit Reinkinds Treffer in letzter Sekunde den "Highway to Hell" doch noch verließen.

