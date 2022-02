THW Kiel siegt bei Hannover-Burgdorf, Flensburg-Handewitt in Erlangen

THW Kiel siegt bei Hannover-Burgdorf, Flensburg in Erlangen Stand: 20.02.2022 17:48 Uhr Die schleswig-holsteinischen Topclubs in der Handball-Bundesliga haben am Sonntag den Rückstand auf Spitzenreiter SC Magdeburg nicht größer werden lassen. Der THW Kiel gewann mit 29:26 (18:10) bei der TSV Hannover-Burgdorf, die SG Flensburg-Handewitt mit 30:26 (15:13) beim HC Erlangen. Der HSV Hamburg verlor knapp in Wetzlar.

von Christian Görtzen

Durch ihre Erfolge am 21. Spieltag wahrten Kiel und Flensburg ihre geringen Chancen auf den Titelgewinn. Hinter Magdeburg (38:2 Punkte) folgen in der Tabelle der THW (34:8) und die SG (32:8).

THW Kiel legt mit Blitzstart die Basis zum Sieg

Der TSV Hannover-Burgdorf misslang vor gerade einmal 500 erlaubten Zuschauern der Start in das Nordduell mit Kiel auf ganzer Linie. Die Gäste wurden durch ein klägliches Defensivverhalten förmlich zum Toreschießen eingeladen. Die Folge: Nach nur zehn Minuten hieß es aus Sicht der "Recken" 1:8. Trainer Christian Prokop sah sich dazu gezwungen, schon seine zweite Auszeit zu nehmen. "Jungs, Kopf einschalten!", forderte der ehemalige Bundestrainer laustark.

Zumindest viel schlimmer wurde es für seine Spieler danach nicht. Oder anders ausgedrückt: Kiel behauptete den Vorsprung, führte zur Pause mit 18:10.

TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel 26:29 (10:18) Tore Hannover-Burgdorf: J. Hansen 8/6, Feise 6, Cehte 4, Fischer 3, Mävers 3, Böhm 1, Edvardsson 1

Tore Kiel: Ekberg 9/7, Wiencek 7, Sagosen 4, Bilyk 2, Duvnjak 2, M. Landin 2, Pekeler 1, Reinkind 1, Weinhold 1

Strafminuten: 12 / 4

Zwar kamen die "Recken" in der 44. Minute durch den schwedischen Europameister Jonathan Edvardsson auf 17:21 heran. Doch die Mannschaft von THW-Trainer Filip Jicha, der nach nach Corona-Isolation wieder an der Seitenlinie stand, antwortete mit zwei Treffern nacheinander. Steffen Weinhold entschied mit dem 28:24 (57.) die Partie. Erfolgreichster Kieler war Niclas Ekberg mit neun Toren, für die TSV traf Johan Hansen (neun) am besten.

Flensburg lässt sich nicht vom Weg abbringen

In Nürnberg hatte es in der ersten Hälfte schon kurzzeitig danach ausgesehen, als könnten sich die in der Deckung kompakt stehenden Flensburger womöglich vom HC Erlangen absetzen. Magnus Röd erzielte das 10:5 (16.). Doch ganz so einfach sollte es nicht werden. Erlangen biss sich in die Partie hinein und kam, angetrieben vom ehemaligen Flensburger Simon Jeppson, bis zur Pause auf 13:15 heran.

HC Erlangen - SG Flensburg-Handewitt 26:30 (13:15) Tore Erlangen: Jeppsson 7/2, Steinert 5/3, Bissel 4, S. Firnhaber 4, Büdel 2, Metzner 2, Leban 1, N. Link 1

Tore Flensburg: Wanne 6/5, Golla 5, Steinhauser 4, E. M. Jakobsen 3, Röd 3, Semper 3, Gottfridsson 2, Larsen 2, Hald 1, Johannessen 1

Strafminuten: 8 / 6

Disqualifikation: Steinert (55.) / -

Nach Wiederbeginn nutzten die Gäste ihre Chancen im Angriff wieder konsequenter, Marius Steinhauser brachte die SG gegen Mitte der zweiten Hälfte mit 25:20 in Führung (47.). Und anders als im Hinspiel ließ das Machulla-Team im Gefühl eines sicheren Sieges auch nicht nach. Erfolgreichster SG-Spieler war Linksaußen Hampus Wanne, der seine sechs Würfe auf das gegnerische Tor (darunter fünf Siebenmeter) allesamt verwandelte.

HSV Hamburg verliert unglücklich in Wetzlar

Bei den Hamburgern, die knapp mit 25:26 (13:14) verloren, ließ in Wetzlar nach einem verheißungsvollen Start nach zehn Minuten die Konzentration nach. Aus einem 3:4 (10.) wurde schnell ein 5:10 (17.). Der HSV bewahrte die Ruhe, kam bis zur Pause auf 13:14 heran. Nach Wiederbeginn lief es noch besser: Dominik Axmann brachte das Team von HSV-Trainer Torsten Jansen mit 18:17 (40.) in Führung.

HSG Wetzlar - HSV Hamburg 26:25 (14:13) Tore Wetzlar: Holst 4/4, Mellegard 4, Rubin 4, Danner 3, Forsell Schefvert 2, Novak 2, Nyfjäll 2, Srsen 2, Weissgerber 2, Fredriksen 1

Tore Hamburg: Axmann 6, Mortensen 6/4, Bergemann 3, Weller 3, Bauer 2, Walullin 2, Schimmelbauer 1, Theilinger 1, Tissier 1

Strafminuten: 8 / 16

Letztlich setzte sich in einem engen Spiel aber die HSG durch. Olle Forsell Schefvert erzielte 64 Sekunden vor Schluss das 26:24. Casper Mortensen verkürzte für den HSV per Siebenmeter zwar noch auf 25:26, doch zu mehr reichte es nicht.

