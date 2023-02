THW Kiel mit Respekt vor Celje: "Sehr hohes Level im Angriff"

Stand: 20.02.2023 10:00 Uhr

Für den THW Kiel läuft es in der Handball-Champions-League wohl auf Platz vier in der Gruppe B hinaus. Vor dem letzten Heimspiel in der Gruppenphase am Mittwoch um 18.45 Uhr gegen den RK Celje sind die Chancen auf den dritten Rang eher gering.